F1, Gp del Messico - Verstappen beffato: "Mi dà fastidio non essere in pole"

Fonte: formula 1 official

Sembrava quasi rotto l'incantesimo che vedeva Max Verstappen ancora senza pole position nella sua carriera in Formula 1, invece ci ha pensato Sebastian Vettel a distrugger sul più bello i sogni che l'olandese stava già cullando. Sembrava tutto pronto per la prima pole position in carriera di Max Verstappen, spinto dal nuovo motore Renault, che sembra avergli messo davvero le ali in Messico. Il pilota olandese, però, ha dovuto rimandare l’appuntamento con la prima partenza al palo, a causa di Sebastian Vettel monumentale, che nel finale ha strappato la pole al pilota della Red Bull per appena 86 millesimi.

Una cocente delusione per il talentuoso ragazzino belga, che sceso dalla vettura non ha nascosto il suo disappunto: “Sono terribilmente infastidito, non so cosa sia successo nel Q3, è diventato un po’ più difficile per noi perché non siamo riusciti a far funzionare bene le gomme, questa pista è molto scivolosa e le gomme anteriori non funzionavano, avevo un pochino di sottosterzo e qui devi girare la macchina molto velocemente nelle curve a bassa velocità e non sono riuscito a farlo nel Q3 pertanto non è stato possibile migliorare, il secondo posto sempre una buona posizione, ma resta l’amaro in bocca per come si erano messe queste qualifiche, dopo quanto fatto nella seconda sessione speravo nella pole”.

Neanche il tempo realizzato in Q2 sarebbe bastato a Max per firmare la pole, ma l'olandese potrà comunque andare all’assalto della vittoria scattando dalla prima fila dello schieramento: “Se meritavo la pole? Beh meritarla è una parola grossa, sicuramente ho dato tutto, ma evidentemente non è stato sufficiente, volevo questa pole, ma sicuramente abbiamo una buona posizione di partenza per la gara”.

C'è comunque un giallo su Verstappen, ma sembra che tutto fili liscio alla fine per lui, poichè sembra che l'olandese abbia ostacolato Valtteri Bottas nel finale di qualifica. Verstappen però si è difeso spiegando di essere fuori traiettoria e di aver fatto il possibile per non dar fastidio al finalndese, che stava concludendo il suo giro. Sembra comunque difficile che Verstappen venga penalizzato per questo.