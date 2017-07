NFL - I nuovi Tampa Bay Buccaneers del duo Winston - Howard

Fonte Immagine: Buccaneers.com

Se c'è una squadra che si è mossa meglio tra Draft ed off-season, quella è Tampa Bay.

I Bucs, oltre al super wide reciver Mike Evans, hanno offerto al proprio quarterback, Jameis Winston, altri due target di altissimo livello, parliamo del velocissimo DeSean Jackson e del rookie O.J. Howard.

Questi due giocatori aiuteranno sicuramente una squadra che, la passata stagione, è riuscita a completare solo quattro passaggi da quaranta e più yards, guadagnandosi l'ultimo posto in NFL riguardante questa statistica.

Così a fine stagione, la dirigenza di Tampa Bay ha promesso a Winston due nuovi target per l'anno a venire. Promesse mantenute, con i tifosi dei Buccaneers che non hanno nascosto il loro entusiasmo alla pesca di Jackson ed Howard. Tampa Bay, negli ultimi anni, non era mai stata così profonda per quanto riguarda i ruoli di ricevitore.

Jameis Winston #3. Fonte Immagine: Nytimes.com

Howard, quindi, si va ad aggiungere a Cameron Brate, un altro ottimo tight end. Ma secondo gli esperti del mondo NFL, Howard ha quella marcia in più per diventare, addirittura, uno dei migliori tight end di questo decennio. A commentare le qualita di Howard, ci ha pensato lo stesso Winston, dichiarando di non aver mai visto un ragazzo di quasi due metri e di centodieci chili così veloce ed atletico ed affermando come Howard, sul campo da gioco, sia quasi irreale.

Nella division dei Bucs, qualsiasi altro quarterback ha giocato un Super Bowl ed è stato nominato almeno una volta NFL Offensive Player Of The Year (Drew Brees per i New Orleans Saints, Matt Ryan per gli Atlanta Falcons e Cam Newton per i Carolina Panthers), ma l'hype craeto dagli ingaggi di Tampa Bay ha portato sicuramente la franchigia della Florida ad essere una contender per il titolo della propria division, la NFC South.

Tampa Bay è assente dai playoffs dal 2007, ma nelle prime due stagioni, con Winston in cabina di regia, i Bucs hanno migliorato rispettivamente di quattro e tre vittorie dal precedente record senza il quarterback scuola Florida State Seminoles. Per molti, la terza stagione di Winston sarà importantissima per compiere l'ultimo passo verso la grandezza.

Lo stesso Winston ha asserito quanto questa stagione sia cruciale per riportare una cultura vincente a Tampa Bay ed inoltre si è detto pronto a non tradire le aspettative.