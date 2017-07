NFL - I Philadelphia Eagles tagliano Dorial Green-Beckham

La storia d'amore tra Dorial Green-Beckham ed i Philadelphia Eagles finisce dopo solo una stagione.

La decisione degli Eagles era già arrivata venerdì, con Green-Beckham sacrificato per far spazio al rookie quarterback Dane Evans, andato undrafted all'ultimo draft della NFL. Il taglio di Green Beckham non rappresenta uno shock, la prossima stagione è bello pienotto lo slot di wide receiver per Philly, che potrà contare su Alshon Jeffery, Jordan Matthews, Torrey Smith, Bryce Treggs, Nelson Agholor ed il rookie Mack Hollins.

Gli Eagles sono la seconda squadra in due anni a tagliare il talentuoso ma non performante Dorial Green-Beckham, che in precedenza era stato scambiato dai Tennessee Titans per la guard veterana di Philadelphia Dennis Kelly. Al momento dello scambio, gli Eagles erano convinti di aver fatto l'affare della vita, riuscendo ad ottenere un talentuoso wide receiver come DGB, ma alla fine della stagione 2016, Philly si è vista con le spalle al muro, viste le cattive prestazioni di Green Beckham, che, in 15 partite, è riuscito a ricevere 36 passaggi dal rookie quarterback Carson Wentz, per sole 392 yards guadagnate ed appena 2 touchdowns.

Così anche gli Eagles hanno capito come il buon Dorial non sia capace di sviluppare il proprio gioco anche in NFL, più un grande atleta che un wide receiver di talento. Un vero peccato, Green-Beckham è un giocatore dal fisico imponente, dotato di una velocità fuori dal comune.

Molto probabilmente, questo taglio sarebbe avvenuto la passata stagione, se solo gli Eagles avessero avuto il corpo di wide receiver attuale. Ma giocatori talentuosi come Dorial Green-Beckham, spesso, riescono ad avere anche una terza chance, molti coach della NFL sono pronti a trovare la chiave per sbloccare "fenomeni" di questa specie. Vista la recente esperienza, operazione non da poco.