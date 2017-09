NFL, riparte la stagione del football americano su Fox Sports

Google Plus

NFL, si ricomincia, espn.com

Con Washington Redskins-Philadelphia Eagles di domenica 10 settembre (19.00, Fox Sports Plus) torna su Fox Sports la stagione NFL (National Football League) in Italia, fino al 2020, in lingua originale. Fox Sports continuerà così a trasmettere gli incontri della lega professionistica più seguita al mondo.

Appuntamento a partire da domenica 10 settembre con Washington Redskins-Philadelphia Eagles alle 19.00 e a seguire con Green Bay Packers-Seattle Seahaws alle 22.30 con il fascino del commento originale in lingua inglese e gli interventi in studio di Roberto Gotta, Roberto Marchesi, Nicola Roggero e Dario Nicolini. Fox Sports seguirà tutto lo sviluppo della competizione proponendo fino a 3 gare a settimana, gli incontri del Thanksgiving Day, più tutti i playoff e l’imperdibile Super Bowl, l’evento in programma il 4 febbraio 2018 a Minneapolis che tradizionalmente paralizza gli Stati Uniti e a cui tutto il mondo guarda.

Su Fox Sports torna poi USA Sport Today il programma di approfondimento sugli sport USA. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 15.00 sul canale 204 di Sky. Non solo NFL, MLB e NHL, però: con il progetto NextGen, gli occhi di Fox Sports saranno attenti e catalizzati anche su Basket e Football NCAA che saranno trasmessi in esclusiva sempre sul canale dei Top Player.

PROGRAMMA NFL 10-11-12 SETTEMBRE

10 SETTEMBRE

Washington Redskins-Philadelphia Eagles in diretta alle 19.00 su Fox Sports Plus

Green Bay Packers-Seattle Seahaws in diretta alle 22.30 su Fox Sports Plus

NELLA NOTTE TRA 11 E 12 SETTEMBRE

Minnesota Vikings - New Orleans Saints in diretta all’1.00 su Fox Sports

Denver Broncos - Los Angeles Chargers in diretta alle 4.20 su Fox Sports