NFL - Il Thursday Night Football va a Brady e ai suoi New England Patriots

Tom Brady pareggia il record NFL, per vittorie nella regular season, soffrendo un po'. A Tampa Bay, Florida, non è una passeggiata contro i Buccaneers. I New England Patriots se la cavano solo grazie ai tre field goal sbagliati dal Kicker di Tampa Bay Nick Folk. Ma adesso andiamo a vedere lo sviluppo della sfida.

LA CRONACA - La partita per i New England Patriots comincia nel peggiore dei modi. Tom Brady, durante il suo primo drive, lancia un intercetto, catturato dal rookie dei Buccaneers Justin Evans. Sembra così iniziare una giornata storta per la squadra allenata da Bill Belichick, ma non è così, anzi più in avanti il destino, ma soprattutto i piedi di Folk, aiuteranno i Pats. Nel primo quarto, Jameis Winston non riesce mai ad arrivare in zona Field Goal, a differenza dei Patriots, che grazie al proprio kicker Stephen Gostkowski chiudono il primo quarto in vantaggio 3-0.

Ma ad aprire il secondo quarto c'è un drive di un super Winston, che prima con un passaggio per DeSean Jackson e poi affidandosi alla corsa del ri-entrante Doug Martin, arriva nella end-zone, allungando sul 7-3. La risposta di Brady non si fa attendere, prima con il passaggio per Brandin Cooks e poi con quello per James White, arriva sulle 5 yards avversarie. Qui Brady opta per un passaggio veloce per Chris Hogan, che si fa trovare libero nella end-zone e realizza il touchdown del 7-10 per gli ospiti. Sul drive successivo, Jameis Winston non riesce ad avanzare per il campo, così i Bucs sono costretti al punt. Il punter di Tampa Bay Bryan Anger calcia fino alle venti yards avversarie, ma qui trova un grande Danny Amendola, che ritorna il punt fino alle 45 yards avversarie, permettendo a New England di andare all'intervallo in vantaggio di sei lunghezze (7-13), grazie al secondo field goal di giornata di Stephen Gostkowski.

Fonte Immagine: skysports.com

Al rientro dagli spogliatoi, Brady attiva ancora una volta la connessione con Cooks, e grazie all'ex New Orleans Saints riesce ad arrivare fino alle 35 yards avversarie, ma, a questo punto, la difesa dei Buccaneers riesce a stoppare il futuro hall of famer, concedendo solo un field goal, realizzato dal solito Gostkowski, con New England che vola sul 7-16. Jameis Winston non riesce subito a rispondere al rivale, ma la sorte vuole che Brady commetta un fumble forzato da Adarius Glanton e catturato da Will Clarke, con il pallone che ritorna in mano a Tampa Bay sulle proprie 43 yards, così si va all'ultimo riposo prima del quarto periodo.

Ed è proprio qui che inizia il disastro di Nick Folk, che sbaglia il primo field goal della serata da 49 yards. Nonostante ciò, New England non ne approfitta e Winston connette con Jackson per ben quaranta yards sul drive successivo e poi con Dowug Martin arriva fino alle 31 yards, ed è proprio da questa distanza che, tra lo stupore generale del Raymond James Stadium, Nick Folk sbaglia prima il secondo e poi il terzo field goal di giornata. Nonostante la cattiva mira di Folk, la difesa di Tampa Bay reagisce e permette a Winston di ri-avere il pallone. Qui l'ex Seminoles prima lancia per Jackson, autore di una serata stratosferica, e poi dalle venti yards lancia un touchdown per lo specialista della end zone, il tight end Cameron Brate, accorciando sul 17-14.

Sul kick-off i Bucs provano un onside kick, che però viene catturato da New England, che riesce ancora una volta a calciare con Gostkowski ed a portarsi sul 19-14. Così Winston prova il miracolo finale, ma l'ultimo lancio finisce per essere deviato dalla difesa del Massachusets, con la partita che si conclude quindi con il punteggio di 14-19 per gli ospiti.

NEXT GAME - I Tampa Bay Buccaneers proveranno subito a tornare alla vittoria nella Week 6, in trasferta contro gli Arizona Cardinals. Mentre i New England Patriots proveranno a bissare questo successo nella sfida del MetLife Stadium, contro i rivali divisionali dei New York Jets.