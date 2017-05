Nicky che generosità: donati gli organi del Campione

Farsi apprezzare da tutti i colleghi, nel mondo dello sport, non è da tutti, farsi amare da compagni e tifosi è cosa da pochi e tra questi c'è Nicky Hayden. Il pilota statunitense, tragicamente scomparso pochi giorni fa, era tra i più rispettati, sia all'interno del paddock, come dimostrano i tanti messaggi di affetto, sia dai supporters, che ne hanno sempre apprezzato la genuinità e la simpatia.

Ora, anche dopo la morte, Nicky Hayden ha mostrato la sua bontà. Infatti, come comunica Moreno Maresi, avvocato nominato dalla famiglia Hayden, Nicky aveva più volte espresso la sua volontà di donare gli organi in caso di scomparsa. Qualcuno che si trova in condizioni critiche potrà avere una speranza di vita grazie al gesto di Kentucky Kid. Campione in pista, ma soprattutto grande uomo nella tragedia.

Fonte: NickyHaydenUSA

Un gesto che è stato possibile anche grazie alla famiglia, che si è mostrata umana e ha deciso di assecondare le volontà di Hayden, così da permettere a molte persone in difficoltà di avere una chance in più.

Il legale ha poi annunciato che nessuna camera ardente sarà allestita per la salma di Nicky Hayden, dato che la sua famiglia vuole rimpatriare il feretro il più presto possibile per dare la sepoltura a Nicky nella piccola città del Kentucky di Owensboro, dove si terranno i funerali.

Proprio in seguito a questa notizia, molti personaggi del mondo delle due ruote sono accorsi a Cesena, per dare un ultimo saluto al centauro statunitense, ma offrire anche conforto alla fidanzata Jackie e alla mamma Rose, che è in Italia con il fratello di Nicky, Tommy, mentre il padre è ancora negli States ad aspettare la salma.