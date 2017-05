F1 - Alonso pronto alla grande sfida, ma Massa lo bacchetta: "Scelta poco professionale"

Alonso pronto alla grande sfida, ma Massa lo bacchetta: "Scelta poco professionale"

Fernando Alonso scatterà quinto al via della 500 Miglia di Indianapolis, che prenderà il via domenica alle ore 18 italiane, avendo disputato un'ottima qualifica che gli ha dato l'iniezione di fiducia necessaria per affrontare con entusiasmo una delle sfide più affascinanti che esistano per un pilota. Mancano ormai meno di 48 ore al momento in cui si farà sul serio, ma l'asturiano sembra essere calmo e godersi il momento, sapendo che comunque vada il suo futuro prossimo sarà ancora all'interno della Formula 1. "Qui mi sto divertendo - dice Alonso - Sono venuto a correre qualcosa di diverso, sfidando i migliori al mondo in questa categoria. E sentirsi competitivo e lottare in prima linea ti rende orgoglioso e contento". Naturalmente all'interno di queste dichiarazioni è presente la voglia tipica del campione di voler sempre poter ambire alla vittoria, cosa che di certo la Mclaren-Honda non può garantirgli in questo 2017.

E' già da diverso tempo che il motorsport aveva appreso la notizia che in questo weekend Alonso avrebbe preso parti alla 500 Miglia, saltando il gran premio di Monaco, ma è naturale che essendo vicini all'evento si vogliano sentire i pareri dei suoi colleghi in Formula 1. Si è esposto sulla scelta dello spagnolo Felipe Massa, che sembra dapprima comprendere la decisione del suo ex compagno di squadra in Ferrari, salvo poi criticarla. Il brasiliano, intervistato da Marca, afferma che "è stata una sorpresa, ma lo sta facendo perchè la McLaren ha grandi problemi. Onestamente rispetto la sua scelta, ma lasciare un campionato per prendere parte ad un'altra gara non è del tutto professionale".

Le dichiarazioni di Massa hanno scatenato critiche verso di lui sui social in breve tempo: astenendosi dal giudicare la professionalità, cosa che spetterebbe di fatto solo alla McLaren che tra l'altro non si è posta il problema avendo dato il nulla osta, è innegabile che se fosse stato in lotta per il mondiale o comunque con ambizioni concrete di vittoria sicuramente Alonso non avrebbe saltato la gara di Montecarlo. Se poi si volesse tirare davvero in ballo la professionalità, si potrebbe dire che nemmeno la Honda si sta comportando in modo adeguato in formula 1, avendo per la terza volta in tre anni sbagliato il progetto della power unit, ad oggi ancora inaffidabile e poco potente. Ad Alonso vanno i migliori auguri per la gara ad Indianapolis, mentre di queste polemiche ne avremmo volentieri fatto a meno.