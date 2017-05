Jerez, Moto2: è sempre Marquez il più veloce

Dopo le prime prove libere del venerdì segnate dal maltempo al mattino e dalla pista umida al pomeriggio, la Moto2 torna in pista per la terza sessione di libere, l'ultima prima delle qualifiche e la prima totalmente asciutta. Sotto il sole andaluso è ancora una volta Alex Marquez a segnare il tempo più veloce seguito, come sempre, dal leader del Mondiale e compagno di squadra Franco Morbidelli. Bene la truppa italiana, presente in massa nella top ten.

Come ieri pomeriggio il primo run è dominato da Franco Morbidelli che scende sotto l'1:43 fermando il cronometro in 1:42.489 seguito a mezzo secondo di distanza da Alex Marquez e da Dominque Aegerter, che conferma il buon feeling sull'asciutto. Dopo le soste ai box, il Morbido riparte mostrando a tutti di poter tenere un passo gara sotto l'1:43, l'unico a riuscirci, mentre continua a far bene tutta la truppa italiana con Bagnaia e Pasini che si prendono la quarta e quinta posizione temporanea, entrambi a sei decimi dal dominatore della classe di mezzo. Ma è nel time attack finale che scendono i tempi. Con le gomme morbide i tempi si abbassano e in molti riescono a scendere sotto il muro dell'1:43 e a fare la voce grossa è Alex Marquez che strappa ancora una volta il giro più veloce in 1:42.434. Dietro di lui il suo compagno di squadra, Morbidelli, frenato nell'ultimo assalto da Luca Marini (6°). Si conferma uno splendido Pasini, terzo a 212 millesimi dal tempo di Marquez, seguito da un altrettanto splendido Corsi a 422 dallo spagnolo. Completano la top ten della mattina Miguel Oliveira, attenzione alla KTM che sta arrivando, Jorge Navarro, Dominique Aegerter, Francesco Bagnaia e Marcel Schrotter.

Per le qualifiche di oggi pomeriggio sarà presumibilmente un discorso tra Morbidelli e Marquez, gli unici a scendere sotto l'1:42.500, ma la truppa italiana è pronta a regalare sorprese.