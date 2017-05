Moto2 - Gran Premio di Spagna: la prima di Marquez, Bagnaia splendido secondo e Morbidelli scivola

Alex Marquez completa un weekend praticamente perfetto. Dopo aver dominato le prove libere e aver ottenuto la pole position, il fratellino di Marc vince il Gran Premio di Spagna di classe Moto2, e fa un passo in avanti importante anche nella classifica mondiale. Anche perchè Franco Morbidelli, che ha dominato le prime tre gare e che sembrava avviarsi a vincere anche la prova di Jerez de la Frontera, salvo scivolare in maniera banale poco prima di metà gara. Podio comunque per il nostro Francesco "Pecco" Bagnaia, il quale continua a manifestare progressi, e per Miguel Oliveira, il quale ha beffato nei giri finali un altro italiano, Mattia Pasini, che dunque affronta nuovamente la maledizione di un podio che non arriva.

Si parte con il tandem composto da Marquez e Morbidelli che mantiene la testa della gara, con l'azzurro che sopravanza lo spagnolo dopo poche curve. Alle loro spalle molto bene il trenino composto da Bagnaia, Pasini e Oliveira, mentre Aegerter dimostra che la prima fila agganciata nella giornata di ieri non può essere ripetuta anche con una bella gara. Resta molto sornione, a proposito di centauri elvetici, un Thomas Luthi che si preoccupa sopratutto di gestire la propria moto e soprattutto le gomme per una gara da vivere sul lungo periodo. Intanto i due di testa tentano la fuga e sembrano anche riuscire, con un vantaggio di circa tre secondi sugli inseguitori, Bagnaia e Pasini in primis. Ma a 17 giri dalla fine avviene il fattaccio: una banale scivolata obbliga Morbidelli ad abbandonare il sogno di un fantastico poker che sarebbe stato importante soprattutto in ottica Mondiale, così Marquez se ne va e sogno a propria volta il primo trionfo in carriera in Moto2.

Intanto Bagnaia e Pasini ingaggiano un bel duello per portarsi a casa la seconda posizione, ma le gomme di quest'ultimo danno l'impressione di non reggere nel migliore dei modi fino al termine del Gran Premio. Così da dietro rimonta in maniera poderosa Oliveira, e il portoghese riesce a sopravanzare proprio Pasini, andando a prendersi la terza piazza e provando anche ad insidiare la seconda occupata da un Bagnaia che invece ha saputo gestire al meglio gli pneumatici. Marquez nel frattempo se ne va, mantiene quattro secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori e non mette a rischio la propria vittoria nonostante le sue proverbiali scodate che ricordano quelle del più celebrato e decorato fratello. Luthi cerca di recuperare in un trenino guidato da un fantastico Marini, il quale si tiene dietro oltre al veterano elvetico anche il connazionale di quest'ultimo Aegerter e Schrotter, il quale chiude con una fantastica sesta posizione. Per la cronaca, mentre Marquez va a prendersi il meritato trionfo, segnaliamo anche l'undicesima posizione di Baldassarri.