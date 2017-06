Moto 2, Mugello - Freccia Morbidelli, è lui il più veloce

Moto 2, Mugello - Franco Morbidelli

Dopo diversi primi turni di libere funestati dal maltempo, splende il sole al Mugello che battezza nel migliore dei modi l'inizio del weekend della Moto2. Cambia quindi il meteo, ma resta sempre lo stesso il pilota più veloce: Franco Morbidelli.

Il Morbido si nasconde nelle prime posizioni per tutto il turno, lasciando i primi tempi provvisori al compagno di squadra, Alex Marquez, e a Mattia Pasini. Lo spagnolo è il primo pilota in pista a scendere sotto il muro del minuto e cinquantatre secondi con un giro a circa venti minuti dal termine, ma il suo regno è breve: a strappargli il primato ci pensa Pasini. Il romagnolo, che al Mugello ha uno dei ricordo più belli nella lotta fino al traguardo con il compianto Marco Simoncelli, si esalta sulle dolci colline toscane e governa la sessione per gran parte del tempo fermando il cronometro in 1:52.614.

Il Paso si conferma quindi in grande forma dopo le ottime prestazioni offerte a Jerez de la Frontera e a Le Mans, ma anche questa volta a portargli via la gioia di essere il più veloce ci pensa il dominatore della Moto2: Franco Morbidelli. Il numero 25, che nel frattempo porta avanti anche lo sviluppo delle gomme per il prossimo ed ha avuto qualche problema con il motorino d'avviamento, firma il tempo più veloce a tre minuti dalla fine, stoppando l'orologio sull'1:52.568. Contemporaneamente al miglior giro del Morbido, c'è da registrare la caduta di Luca Marini, autore di un high side in uscita dalla San Donato, la prima curva del circuito. Per il fratellino di Valentino Rossi è la seconda caduta consecutiva dopo quella di Le Mans.

Il primo turno di libere continua in maniera positiva per i colori italici con Simone Corsi in quinta posizione, Lorenzo Baldassari in nona ed un Francesco Bagnaia che dopo le ottime prestazioni di Jerez e Le Mans è apparso un po' in ombra terminando al decimo posto il turno.