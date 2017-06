GP Olanda, Moto2: il venerdì premia Luthi e Morbidelli

Il venerdì di prove libere del GP d’Olanda si è concluso e l’ultima classe a scendere in pista è stata la Moto2. La pioggia ha graziato i piloti della categoria intermedia, anche se le nuvole sono sempre rimaste in agguato. Qualche goccia è scesa a circa metà della FP2, ma ha permesso il normale svolgimento delle prove senza nessun intoppo. Passo incredibile di Franco Morbidelli durante la seconda delle sessioni, se domenica manterrà questo ritmo potrebbe non avere rivali, ma Nakagami e Luthi non resteranno a guardare molto facilmente.

In mattinata, davanti a tutti Thomas Luthi, che ha preceduto Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira, mentre Franco Morbidelli si è classificato quinto, con Lorenzo Baldassarri sesto. Appena fuori dalla top10 Mattia Pasini, undicesimo. Ottavo un altro pilota da tenere d’occhio, Alex Marquez, autore di una scivolata.

GP OLANDA - FP1 MOTO2

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.2 1'38.492

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.0 1'38.737 0.245 / 0.245

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 248.6 1'38.783 0.291 / 0.046

4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 250.2 1'38.784 0.292 / 0.001

5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.5 1'38.942 0.450 / 0.158

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 248.7 1'39.189 0.697 / 0.247

7 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 248.3 1'39.191 0.699 / 0.002

8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.1 1'39.306 0.814 / 0.115

9 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.9 1'39.315 0.823 / 0.009

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 248.2 1'39.341 0.849 / 0.026

11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1'39.391 0.899 / 0.050

12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.6 1'39.495 1.003 / 0.104

13 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.6 1'39.546 1.054 / 0.051

14 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 252.1 1'39.590 1.098 / 0.044

15 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 246.8 1'39.669 1.177 / 0.079

16 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.4 1'39.792 1.300 / 0.123

17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1'39.821 1.329 / 0.029

18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 250.4 1'39.885 1.393 / 0.064

19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 250.0 1'39.986 1.494 / 0.101

20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.7 1'40.084 1.592 / 0.098

21 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 247.1 1'40.146 1.654 / 0.062

22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 246.6 1'40.321 1.829 / 0.175

23 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 248.7 1'40.382 1.890 / 0.061

24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 249.3 1'40.455 1.963 / 0.073

25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.1 1'40.692 2.200 / 0.237

26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 250.4 1'40.757 2.265 / 0.065

27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 247.3 1'40.974 2.482 / 0.217

28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.7 1'41.069 2.577 / 0.095

29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 249.0 1'41.386 2.894 / 0.317

30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 246.5 1'41.497 3.005 / 0.111

31 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 246.3 1'41.708 3.216 / 0.211

32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.4 1'41.941 3.449 / 0.233

Il pomeriggio ha evidenziato il miglioramento di Morbidelli, che a 10 minuti circa dall’inizio del turno si è posizionato in cima alla classifica. Durante il restante tempo a disposizione ha saputo migliorare il suo crono con la possibilità di chiudere così la fp2, visto che a circa 25 minuti dalla bandiera a scacchi è stata esposta la bandiera con la croce di Sant’Andrea, che indica la presenza di pioggia. I piloti hanno continuato il loro lavoro senza affrontare problemi, tanto che Marquez si è posizionato secondo dietro al compagno di squadra Morbidelli, che ha dimostrato di avere un passo davvero buono. Poco dopo lo spagnolo ha abbandonato la posizione ed è diventato quarto perché il suo crono è stato migliorato prima da Luthi e successivamente da Nakagami, che ha beffato entrambi.

GP OLANDA - FP2 MOTO2

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.0 1'38.061

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 1'38.216 0.155 / 0.155

3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 251.1 1'38.242 0.181 / 0.026

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.9 1'38.380 0.319 / 0.138

5 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.4 1'38.454 0.393 / 0.074

6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.2 1'38.463 0.402 / 0.009

7 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 248.1 1'38.614 0.553 / 0.151

8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.5 1'38.624 0.563 / 0.010

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.6 1'38.714 0.653 / 0.090

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.2 1'38.755 0.694 / 0.041

11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'38.788 0.727 / 0.033

12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.8 1'38.856 0.795 / 0.068

13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 247.9 1'38.880 0.819 / 0.024

14 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.8 1'38.888 0.827 / 0.008

15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 248.9 1'38.904 0.843 / 0.016

16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.3 1'38.914 0.853 / 0.010

17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 251.2 1'38.929 0.868 / 0.015

18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 250.4 1'38.936 0.875 / 0.007

19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.6 1'39.126 1.065 / 0.190

20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.5 1'39.205 1.144 / 0.079

21 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 246.5 1'39.236 1.175 / 0.031

22 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 246.2 1'39.267 1.206 / 0.031

23 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 250.9 1'39.510 1.449 / 0.243

24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.0 1'39.634 1.573 / 0.124

25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.4 1'39.687 1.626 / 0.053

26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 245.7 1'39.749 1.688 / 0.062

27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.2 1'39.828 1.767 / 0.079

28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.8 1'40.091 2.030 / 0.263

29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1'40.402 2.341 / 0.311

30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.1 1'40.615 2.554 / 0.213

31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 246.7 1'40.670 2.609 / 0.055

32 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 248.2 1'40.880 2.819 / 0.210