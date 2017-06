Moto2 - Baldassarri, operazione andata. In Germania, al suo posto, Fuligni

Non è stato un week-end totalmente positivo per i colori italiani, quello di Assen. Infatti, se da una parte c’è stato il trionfo di Franco Morbidelli in Moto2 e di Valentino Rossi su Danilo Petrucci in MotoGp, con tanto di leadership per Dovizioso, dall’altra si deve annoverare il terribile incidente che ha visto protagonista Lorenzo Baldassarri.

Durante le qualifiche della Moto2, il centauro della VR46 Racing Accademy, in forza al team Forward Racing Team, è stato sbalzato dalla sua Kalex, partita in High-side, ed ha sbattuto violentemente la schiena al suolo. Fortunatamente per lui, la colonna vertebrale non ha riportato nessun danno, ma a farne le spese è stata la caviglia, il 20enne ha riportato la frattura del malleolo mediale della caviglia destra a cui si è aggiunto anche un trauma cranico.

Il giovane, compagno di Luca Marini, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato operato dal Dottor Giannicola Lucidi, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Infermi” di Rimini.

L’operazione, eseguita in anestesia epidurale, è servita per far applicare tre viti in titanio al fine di stabilizzare la frattura. Per quel che riguarda il trauma cranico seguiranno ulteriori accertamenti, che serviranno a chiarire meglio il quadro clinico di “Balda”. Per altro, se i paramentri resteranno stabili, Baldassarri potrà essere dimesso dall’ospedale già in giornata.

Fonte: Lorenzo Baldassarri official page Federico Fuligni, attuale portacolori del Forward Racing Junior Team, che partecipa al Campionato europeo FIM CEV Moto2. Dopo le due wild-card ricevute per il Mugello e per il Montmelò, dunque, il giovane romagnolo avrà la possibilità di accrescere la sua esperienza nel motomondiale. Intanto Fuligni, nel CEV, occupa il 7° posto con 26 punti in classifica.