Moto2, Gp di Germania - Morbidelli sul velluto conquista la pole

Sotto una pioggia battente, Franco Morbidelli, con la sua Kalex del team Estrella Galicia Marc VDS 00, conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Germania della Moto2.

L'italiano, leader iridato, è il più veloce sotto il diluvio tedesco e batte il compagno di squadra Alex Marquez, distaccato di oltre 2 decimi. Alla fine per "Morbido" tempo di 1'32"159, che gli serve per distanziare Marquez di 253/1000. Chiude la prima fila l'italo-tedesco Sandro Cortese, che si prende il 3° tempo in 1'32"536, a quasi 4 decimi da Morbidelli.

Dopo un inizio difficile, Mattia Pasini migliora e sale al 4° posto, con il crono di 1'32"678, grazie al quale partirà dalla seconda fila. 5a piazza per un sorprendente e inaspettato Hector Garzo, del team Tech3. Il pilota spagnolo è autore di un discreto exploit, che lo porta in seconda fila, subito dietro Pasini, in 1'32"747, a 7/100 da Pasini e a quasi 6 decimi da Morbidelli. Chiude la seconda fila il portoghese Miguel Oliveira, che aveva iniziato alla grande il week-end, con il miglior tempo nelle FP1. Alla fine, il pilota KTM è 6°, a 642 millesimi da Morbidelli, in 1'32"801.

Segue Thomas Luthi, che manca la seconda fila per 3/100 e si ferma al 7° posto con il crono di 1'32"831. Poi Simone Corsi, 8° in 1'33"074 e il francese Fabio Quartararo, 9° con il parziale di 1'33"194.

Chiude la Top10 Francesco Bagnaia, in difficoltà in questa sessione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 termina a 1.154 dal connazionale Morbidelli.

Tra gli italiani, brilla Marini, 15°, mentre tutti gli altri sono arretrati, con Locatelli 24°, Manzi 27° e Fuligni 31°.

Out Pawi, che non riesce a far segnare un tempo adatto e supera anche la soglia del 107%.