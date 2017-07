Moto2, Bulega prova la Kalex del Team Sky

L'avventura in Moto3 di Nicolò Bulega non sta andando secondo programma, che lo voleva in lotta per il Mondiale o quanto meno nelle posizioni di testa della classifica. Il numero 8 del Team Sky VR 46, invece, non è ancora riuscito a trovare la quadra della sua KTM trovando solo un quarto posto come miglior risultato di stagione, a fronte della vittoria ottenuta dal suo compagno di squadra.

Tuttavia, il team guidato da Valentino Rossi punta molto fortemente sul romagnolo e un po' a sorpresa gli ha messo a disposizione la Kalex, attualmente utilizzata in Moto2, per effettuare un test. La prova è stata fatta sul circuito di Misano, con Valentino presente in pista con una Yamaha stradale, e molto probabilmente è stata fatta per capire quanto potrà rendere Bulega nella categoria mezzana. Il perché è presto detto. Il pilota classe '99 parte svantaggiato rispetto a molti colleghi della Moto3 a causa della sua altezza, oltre il metro e ottanta, che lo condiziona nella piega della moto e nel rettilineo. La Moto2, in questo senso, potrebbe rivelare il vero talento del pilota romagnolo, come in passato fece la ex 250 con Marco Simoncelli.

Attualmente il Team Sky VR 46, per quanto riguarda la categoria di mezzo, ha confermato il solo Francesco Bagnaia che da debuttante sta ben figurando con la quinta posizione nel Mondiale e tre podi già conquistati. Più indietro, invece, Stefano Manzi che non sta trovando le soluzioni ai suoi problemi e che sembra lontano dall'ottenere un rinnovo contrattuale.