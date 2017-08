Moto2, De Angelis sostituisce Simeon a Silverstone

Alex De Angelis torna nel Motomondiale dopo due anni. Il pilota sammarinese che aveva lasciato la Moto2 nel 2014 ed il Mondiale nel 2015, torna in sella alla moto del team Tasca Racing per sostituire Xavier Simeon, che si è procurato la frattura della testa dell'omero nella caduta al Red Bull Ring di due domeniche fa.

Il sammarinese sarà presente a Silverstone, un circuito dove non ha mai brillato, ma su cui potrà contare sulla familiarità con il team Tasca Racing, l'ultimo ad avergli dato una moto prima del suo fugace passaggio in MotoGP terminato con il brutto incidente nelle libere di Motegi 2015. De Angelis guiderà quindi una Kalex, l'ultima volta ebbe una Suter, con l'intento di arrivare quanto meno a punti. Dopo l'addio alla MotoGP il sammarinese si è imbarcato in un avventura biennale in Superbike, prima con Aprilia ed ora con Kawasaki, dove ha colto un podio (Germania 2016).

Nel Motomondiale, invece, De Angelis ha uno score di tutto rispetto con 40 podi, 4 vittorie, 11 pole position e il titolo di vice campione del mondo in 125 alle spalle di Daniel Pedrosa. Limitandoci Moto2, il sammarinese ha raccolto sette podi e tre vittorie, mentre a Silverstone non è andato mai oltre l'undicesima posizione del 2012. "E’ stato un enorme piacere ricevere e accettare la proposta del Team Manager Enrico Tasca per partecipare al Gran Premio d’Inghilterra - ha commentato De Angelis -, ed è bello tornare in Moto2 con un team per il quale ho corso in passato e al quale sono ancora legato da un bel rapporto di amicizia. Rientrare nel motomondiale è un’emozione grandissima, e visto che l’ultima gara che ho corso ho dovuto lasciare il paddock in elicottero, c’è da star certi che coglierò questa chance con il sorriso stampato sul volto e con tanta voglia dare tutto ciò che ho".