Moto2 - Acuto Pasini in FP2 a Misano, Morbidelli sempre secondo

Inizia a battere forte il cuore azzurro presente a Misano Adriatico, per una nuova edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanta Italia nelle prime posizioni della classifica della seconda sessione di prove libere della classe Moto2, con il leader della classifica iridata che inizia a fare decisamente sul serio. Prima posizione e miglior tempo per Mattia Pasini, il quale inizia decisamente a scaldare i motori in quello che è a tutti gli effetti il proprio Gran Premio di casa, essendo cresciuto tra le curve del tracciato romagnolo. Una bella prestazione in questa FP2 per il pilota azzurro, il quale aveva iniziato piano piano in mattina ma si è decisamente riscattato nel pomeriggio e ora si candida di gran carriera per la pole position di domani pomeriggio. Seconda piazza invece per Franco Morbidelli, il quale ha confermato sia il piazzamento in classifica che la prestazione sul giro secco rispetto alla sessione inaugurale svolta a metà mattinata, visto che aveva completato la FP1 alle spalle di Alex Marquez. Anche il primatista della classifica iridata, dunque, si candida per prendersi la pole.

Conferme importanti, dunque, dai piloti che corrono in casa, i quali vengono inseguiti a distanza di sicurezza da tutti gli altri. Terza posizione per Takaaki Nakagami, il quale conferma un certo qual feeling con il tracciato di Misano Adriatico dove questa mattina era entrato pienamente in Top Ten. Alle sue spalle c'è un Dominique Aegerter che vuole far vedere in Italia di essere pronto in maniera definitiva per fare il grande salto, confermando anche la propria predisposizione per la prestazione sul giro secco, già messa in mostra durante la stagione. Il principale rivale di Morbidelli nella corsa al titolo nella classe di mezzo, Tom Luthi, è solo sesto e conferma di essere ancora lontano dal passo giusto per fare una gara di testa e quindi per provare a rosicchiare punti all'azzurro nella 'tana del lupo'. Davanti al pilota elvetico c'è anche Miguel Oliveira, il quale ha vissuto un venerdì mattina particolarmente sonnecchiante ma è cresciuto minuto dopo minuto nel corso della seconda sessione odierna.

Francesco 'Pecco' Bagnaia e Simone Corsi sono pienamente in Top Ten, rispettivamente in settima e ottava posizione, oltre che in condizioni decisamente migliori nel proprio rapporto con la pista romagnola. A chiudere il novero dei primi dieci, alle spalle di un ottimo Syahrin che si conferma con ottime sensazioni nonostante il problema avuto al termine della sessione, c'è anche Alex Baldassarri, il quale fa un piccolo passo indietro rispetto alla FP1 ma comunque spera di poter fare una gara da protagonista domenica, non prima di aver ottenuto una buona posizione in qualifica. Decisamente più indietro il pilota più veloce della sessione di questa mattina, Alex Marquez, il quale a dire il vero non ha fatto un numero particolarmente corposo di giri nel pomeriggio. In ogni caso, sono fuori dalla Top Ten tutti gli altri piloti italiani presenti ai nastri di partenza del Gran Premio di Misano Adriatico.