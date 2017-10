GP Malesia, Moto2: i più veloci del venerdì sono Oliveira e Marquez

Siamo arrivati ad un round decisivo per la Moto2, perché Franco Morbidelli ha la sua occasione di portarsi a casa matematicamente il titolo mondiale 2017 a Sepang, penultimo appuntamento stagionale. Il rivale che potrebbe rovinare le cose è Thomas Luthi, che oggi ha dimostrato che non starà di certo a guardare.

In mattinata il più veloce è stato Miguel Oliveira, il vincitore della precedente gara, in Australia. Dietro di lui i due contendenti al titolo, Franco Morbidelli e Thomas Luthi. Quarto Takaaki Nakagami, quinto il pilota Italtrans Mattia Pasini. A seguire Vinales, Marquez, Quartararo, Cortese e Baldassarri, che chiude la top 10.

GP MALESIA, MOTO2, FP1

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.3 2'06.856

2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2'06.929 0.073 / 0.073

3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 266.0 2'06.950 0.094 / 0.021

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.9 2'07.086 0.230 / 0.136

5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.9 2'07.284 0.428 / 0.198

6 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 267.3 2'07.342 0.486 / 0.058

7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.5 2'07.620 0.764 / 0.278

8 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 264.7 2'07.701 0.845 / 0.081

9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 261.6 2'07.709 0.853 / 0.008

10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 262.1 2'07.902 1.046 / 0.193

11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 261.3 2'07.925 1.069 / 0.023

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 259.8 2'07.970 1.114 / 0.045

13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.1 2'07.972 1.116 / 0.002

14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 264.7 2'08.025 1.169 / 0.053

15 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 264.7 2'08.086 1.230 / 0.061

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 264.7 2'08.333 1.477 / 0.247

17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 262.7 2'08.433 1.577 / 0.100

18 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 262.0 2'08.659 1.803 / 0.226

19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.8 2'08.692 1.836 / 0.033

20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 265.2 2'08.713 1.857 / 0.021

21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 265.6 2'08.784 1.928 / 0.071

22 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.0 2'08.840 1.984 / 0.056

23 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 264.7 2'08.854 1.998 / 0.014

24 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 264.6 2'09.044 2.188 / 0.190

25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 264.9 2'09.083 2.227 / 0.039

26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 267.0 2'09.391 2.535 / 0.308

27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.2 2'09.485 2.629 / 0.094

28 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 263.6 2'09.627 2.771 / 0.142

29 26 Dimas EKKY PRATAMA INA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.1 2'09.742 2.886 / 0.115

Il turno del pomeriggio si è svolto con pista bagnata; questo è servito ai piloti e alle loro squadre in previsione di una gara con queste condizioni. Come nella sessione precedente, Luthi e Morbidelli hanno iniziato il loro “duello” fin da subito, anche se, col passare dei minuti, l’italiano è apparso un po’ più scarico del collega. Ottima la prestazione di Baldassarri, secondo dietro ad Alex Marquez, che si è preso la testa della classifica nel finale. Terzo Oliveira, quarto Luthi, quinto Vierge e sesto Morbidelli. Decimo Pasini.

GP MALESIA, MOTO2, FP2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.1 2'24.074

2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 258.6 2'24.108 0.034 / 0.034

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 262.3 2'24.139 0.065 / 0.031

4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 261.8 2'24.659 0.585 / 0.520

5 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 259.2 2'25.023 0.949 / 0.364

6 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.5 2'25.039 0.965 / 0.016

7 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 258.4 2'25.089 1.015 / 0.050

8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 258.1 2'25.968 1.894 / 0.879

9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 259.1 2'25.992 1.918 / 0.024

10 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.1 2'26.070 1.996 / 0.078

11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 258.3 2'26.604 2.530 / 0.534

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 258.9 2'26.691 2.617 / 0.087

13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 257.1 2'26.760 2.686 / 0.069

14 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 262.5 2'26.896 2.822 / 0.136

15 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 258.8 2'27.234 3.160 / 0.338

16 26 Dimas EKKY PRATAMA INA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.4 2'27.392 3.318 / 0.158

17 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 250.0 2'27.409 3.335 / 0.017

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 256.6 2'27.475 3.401 / 0.066

19 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 258.9 2'27.612 3.538 / 0.137

20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.9 2'27.639 3.565 / 0.027

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.8 2'27.662 3.588 / 0.023

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.7 2'27.779 3.705 / 0.117

23 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 258.7 2'27.854 3.780 / 0.075

24 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.3 2'28.389 4.315 / 0.535

25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.0 2'28.899 4.825 / 0.510

26 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 257.7 2'29.086 5.012 / 0.187

27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 260.5 2'29.391 5.317 / 0.305

28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 253.1 2'29.859 5.785 / 0.468

29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.4 2'29.904 5.830 / 0.045