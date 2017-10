GP Malesia, Moto2: altra doppietta KTM con Oliveira su Binder. Morbidelli Campione del Mondo

La Moto2 ci ha regalato la vittoria del Campionato di Franco Morbidelli ancor prima della partenza. L’italiano è partito dalla pole da Campione del Mondo grazie all’infortunio del rivale Thomas Luthi, che ha lottato fino alla fine. La gara dell’italiano quindi è stata disputata con un briciolo di tranquillità in più, sapendo che ormai quel titolo non poteva più sfuggirgli. Il GP di Malesia si è concluso con una nuova doppietta KTM, con Miguel Oliveira che vince su Brad Binder. Terzo Morbidelli, quarto Mattia Pasini e quinto Francesco Bagnaia.

CRONACA – Partono molto bene Oliveira e Bagnaia, che lotta con Morbidelli per la seconda posizione. Incidente di Nakagami e Cortese, con la moto di Cortese che prende fuoco. Due scivolate per Marquez; se dopo la prima aveva ripreso la moto, dopo la seconda ha dovuto abbandonare la gara. Al terzo giro il distacco tra Oliveira e Morbidelli supera il secondo, con Bagnaia terzo, Pasini sesto e Manzi ottavo. Bagnaia e Binder iniziano a battagliare e la meglio ce l’ha il sudamericano, con Oliveira che, a suon di giri veloci, aumenta il suo vantaggio giro dopo giro.

A 9 giri dal termine si conclude con una scivolata la gara di Manzi. Negli ultimi giri Morbidelli deve lottare per la seconda posizione con Binder e purtroppo la perde, a 4 giri dalla fine e poco dopo viene esposta la bandiera con la croce di Sant’Andrea, che indica la presenza di pioggia in pista. Finale infuocato tra Bagnaia, Quartararo e Pasini, in cerca della quarta posizione. Oliveira va a vincere il GP, con Binder secondo e Morbidelli terzo, che all'arrivo può festeggiare il suo mondiale. Quarta piazza per Pasini e quinta per Bagnaia.

GP MALESIA, MOTO2, GARA

1 25 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 156.0 40'28.955

2 20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 155.9 +2.387

3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 155.6 +6.878

4 13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 154.7 +21.774

5 11 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 154.6 +22.086

6 10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 154.6 +23.410

7 9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 154.5 +23.488

8 8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 154.5 +24.976

9 7 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 154.4 +25.044

10 6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 154.3 +27.199

11 5 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 154.2 +28.614

12 4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 154.2 +29.125

13 3 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 154.0 +31.978

14 2 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 153.2 +44.346

15 1 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 153.2 +45.088

16 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 152.8 +51.358

17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 152.3 +59.328

18 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 150.8 +1'24.767