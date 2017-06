Google Plus

Moto3, FP1: Fenati il più veloce, bene gli italiani

La prima sessione di prove libere della Moto3 ha ufficialmente inaugurato il weekend del Gran Premio d'Italia e per il tricolore c'è subito una buona notizia: Romano Fenati, pilota dello Snipers Team, è stato il più veloce nella mattina, siglando un tempo di 1:58.347. Dietro di lui Jorge Martin, principale rivale per il titolo, 126 millesimi più lento e poi Nicolò Bulega, in forza allo Sky Racing Team.

Le note liete per l'Italia delle due ruote non finiscono qui: dietro a Joan Mir, quarto a mezzo secondo da Fenati, e Guevara, quinto, troviamo Andrea Migno, autore del sesto tempo nella mattina e chiamato a dimostrare la sua crescita, seguito da Lorenzo Dalla Porta, che al Mugello si sentirà ancora più a casa sua degli altri italiani essendo toscano. L'ottavo tempo appartiene a Livio Loi, tallonato da Tony Arbolino, nono, mentre chiude la top ten Enea Bastianini, che ha preferito concentrarsi sulla ricerca del miglior setting.

L'appuntamento è ora per le 13, quando i piccoli ma cattivi motori della Moto3 romberanno di nuovo tra le colline toscane, sperando di trovare davanti a tutti nuovamente un italiano.