Moto3 - Antonelli salta in Sachsenring, al suo posto Kent

Non è un periodo fortunato per Niccolò Antonelli. Il centauro del team Red Bull KTM Ajo, che corre in Moto3, sta attraversando una stagione difficile, dove, fino ad ora, ha arrancato molto, non fornendo mai prestazioni simili a quelle offerte lo scorso anno.

Una delle cause, però, potrebbe essere una fastidiosa ernia, che lo tormenta da un po’ di tempo. Proprio per risolvere questo problema, il pilota romagnolo ha deciso di saltare il Gran Premio di Germania al Sachsenring, così come aveva saltato il Gp d’Olanda, ad Assen.

Tutto questo anche a causa di una caduta che aveva fatto riacutizzare i problemi ad una spalla, infortunata in seguito ad una ruzzolone durante i test a Barcellona.

La KTM, così, è corsa ai ripari ed ha ingaggiato, al suo posto e per il Gp del Sachsenring, l’ex campione del Mondo Danny Kent. Pilota di grande esperienza in Moto3, il britannico ha già corso con Ajo in Francia, a Le Mans, ed ha aiutato il team a sviluppare la moto durante i test di Jerez de la Frontera.

Certo, non sarà facilissimo per Kent riadattarsi alla moto3, dato che lui, quest’anno, aveva iniziato a correre con il Kiefer Racing in Moto2, salvo poi rompere con il team, dopo Austin. Ed è proprio questa la preoccupazione di Kent, che spiega: “Non vedo l'ora di correre di nuovo per la Red Bull KTM Ajo, questa volta al GP di Germania, perché il Sachsenring è uno dei miei circuiti preferiti. Ovviamente avrò bisogno di un po' di tempo per abituarmi alle caratteristiche della Moto3, perché al Mugello sono tornato in Moto2. In ogni caso, sono sicuro che possiamo ottenere un buon risultato lavorando duramente insieme alla squadra"