Moto3, KTM affiancherà Biaggi

Dopo il team di Valentino Rossi, la Moto3 è pronta ad accogliere anche quello di Max Biaggi. Il Corsaro ha già una propria squadra che compete nel Civ, campionato italiano di velocità, con la Mahindra, ma quest'ultima nel prossimo anno si ritirerà, motivo per cui è partita la caccia al fornitore.

Con l'addio di Mahindra le opzioni a disposizione dell'ex pilota romano erano due: KTM o Honda. La casa giapponese sta dominando il Mondiale 2017 con cinque piloti nelle prime cinque posizioni della graduatoria e sembrava essere la scelta perfetta per entrare nella corsa all'iride, ma Biaggi, alla fine, dopo aver interpellato anche i propri fan, ha scelto di far correre i suoi giovani piloti con la casa austriaca.

Il Max Racing Team, che verosimilmente manterrà Sterilgarda come main sponsor, prenderà il posto del team Ajo che orfano della Red Bull non ha trovato altri sponsor per sorreggere il team ufficiale della KTM. L'abbandono di Ajo in Moto3 apre dunque le porte a Biaggi che tornerà a battagliare con il rivale di sempre, Valentino Rossi, anche se ancora non si sa con quale pilota. L'indiziato principale è Manuel Pagliani, già nel Mondiale con il Team Cip, mentre la seconda sella resta ancora un rebus da risolvere. Nonostante l'accordo con la casa austriaca, quello del Corsaro non sarà il team ufficiale di KTM che con l'abbandono della squadra finlandese ha trovato il punto di riferimento proprio nella squadra di Rossi, il Team Sky VR46.