Moto3, Austria: Mir retrocesso

I limiti della pista dello Spielberg fanno una nuova vittima: Joan Mir, il leader del mondiale di Moto3 è retrocesso dalla seconda alla decima piazza della griglia di partenza.

Il pilota spagnolo del Team Leopard aveva fatto segnare il secondo riferimento cronometrico, a soli cinque centesimi dal poleman Gabriel Rodrigo, ma quel giro gli è stato annullato per aver ecceduto i limiti della pista. Probabilmente Mir è uscito troppo largo dall'ultima curva che immette sul rettilineo finale, dove la pista è stata ristretta a causa della troppa vicinanza del muretto rispetto all'inizio della striscia d'erba. Il leader del mondiale quindi partirà dalla decima posizione frutto del tempo fatto segnare nel giro precedente e sarà di fianco al suo grande rivale del campionato, Romano Fenati, che così potrà guardare con più serenità alla gara di domani.

