Moto3, Arbolino con il Team Snipers

Dopo un solo anno di Moto3, Tony Arbolino lascia il nido della SIC58 Squadra Corse e cambia team: dall'anno prossimo correrà in Moto3 con lo Snipers Team. L'attuale scuderia di Romano Fenati ha ingaggiato il pilota italiano come nuovo attore principale per la stagione ventura, quando l'ascolano salirà di categoria.

Il diciassettenne ha già mostrato con i colori della scuderia di Paolo Simoncelli di avere il talento adatto per stare nel Motomondiale, ma soprattutto ha dimostrato di avere la grinta e la determinazione per imparare i trucchi del mestiere ed arrivare a primeggiare nel Mondiale. "Dopo 4 anni con lo stesso team, era arrivato per me il momento di cambiare e di provare una nuova strada - esordisce con queste parole Arbolino nel comunicato che ne annuncia la nuova avventura -. Sono contento di questa decisione, per la mia crescita personale e professionale. Il team Snipers è un team familiare sì ma con una grande esperienza tecnica e un programma di più anni è la cosa migliore per lavorare bene insieme. Vorrei ringraziare la mia squadra attuale, per avermi portato fin qua. Ora è importante concludere questa stagione nel migliore dei modi".

Ovviamente contento della conclusione dell'accordo anche Stefano Bedon, team manager dello Snipers Team: "Tony ci è piaciuto subito per la modestia innata e la propensione ad imparare che ha espresso. A quell’età i ragazzi sono delle spugne e noi, con Romano Fenati, tenteremo di fargli assorbire i concetti giusti per andare forte. Dal canto suo, il ragazzo, è determinatissimo e ha una carica agonistica incredibile". Arbolino quindi erediterà la Honda con cui Fenati sta lottando per il Mondiale, ma certamente non si potranno chiedere gli stessi risultati ad un pilota che sarà solo al secondo anno del Mondiale. Il talento di Garbagnate potrà comunque lottare per le prime posizioni delle gare, perché come abbiamo visto quest'anno il pacchetto offerto dallo Snipers Team è altamente competitivo.