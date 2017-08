Moto3, Masia firma con Platinum Bay Real Estate

Jaume Masia, la sorpresa del Red Bull Ring, correrà ufficialmente nel Motomondiale a partire dal prossimo anno. Ad assicurarsi la firma del giovane talento spangolo è proprio il team che lo ha fatto gareggiare in Austria, il Platinum Bay Real Estate.

La squadra di Fiorenzo Caponera ha ingaggiato il giovanissimo pilota spagnolo per le stagioni 2018 e 2019 del Mondiale di Moto3 per sostituire Darryn Binder, fratello del più titolato Brad e che ha deluso molto in questa annata. Masia debutterà nel Mondiale in sella ad una KTM, la stessa guidata a Spielberg ma non quella guidata attualmente nel Cev Moto3. Nonostante questo, il giovane spagnolo ha dimostrato di non soffrire il cambio tra Honda e KTM e già dal prossimo anno potrebbe essere una spina nel fianco di chi vorrà lottare per il titolo iridato.

La firma del contratto è stata annunciato proprio da Caponera: "La storia dell’ingaggio di Jaume è davvero una bella favola a lieto fine come quelle che ci raccontavano i nostri nonni tanti anni fa. Il giovane pilota ha esordito sul circuito austriaco in sostituzione dell’infortunato Darryn Binder. Da subito il feeling tra il Team e il ragazzo è stato incredibile, la sua determinazione e la sua maturità agonistica hanno impressionato tutti immediatamente, la sua freschezza disarmante e il suo talento indiscutibile hanno definitivamente conquistato la Squadra e il Title Sponsor".

E' ovviamente soddisfatto dell'accordo anche Jaume Masia che era solo in attesa di un possibilità del genere: "Sono davvero molto felice di entrare a far parte del Team Platinum Bay per i prossimi due anni e sono grato per la loro fiducia in me. Sapere di avere a disposizione almeno due anni mi darà la fiducia e la calma per concentrarmi il primo anno sul mio adattamento al Motomondiale con l’obiettivo principale di arrivare pronto al secondo anno per giocarmela con i migliori. Mi sono sentito così bene fin dall’inizio con la Squadra durante la mia prima gara con loro in Austria, e questo mi ha fatto subito pensare che il team Platinum Bay fosse l’opzione migliore per il mio debutto nel Campionato del Mondo".