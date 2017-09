Misano, Moto3: wild card per Kevin Zannoni

Il Gran Premio di Misano segnerà l'esordio nel Motomondiale di uno dei più talentuosi giovani piloti italiani: Kevin Zannoni. L'attuale leader del Civ Moto3 debutterà nel Motomondiale sul circuito di casa (è nato a Cesena) con la moto del Team Althea, suo sponsor anche nel campionato italiano.

Il diciassettenne romagnolo sta vivendo una stagione da sogno nel Civ in sella alla sua moto del Team MF84 Pluston Althea targata KTM. Zannoni è l'attuale leader del campionato italiano ed ha Misano ha già trionfato in questa annata magica dove ha colto il podio anche al Mugello, a Imola e nella seconda gara corsa sul circuito della riviera romagnola. "Innanzitutto vorrei ringraziare tutto il team Althea per quest’opportunità che mi è stata data - ha dichiarato il classe 2000 -. E’ da quando era piccolo che sognavo di correre nel mondiale, quindi fare un wild card per me è un sogno che diventa realtà. Sarà un weekend molto difficile ma cercheremo di dare il massimo e di accumulare più esperienza possibile. Siamo su una pista che conosciamo e mi sono preparato al meglio per questa gara; non vedo l’ora di scendere in pista".

Assieme a Zannoni, a Misano scenderà in pista una seconda wild card: Alex Fabbri. Per il pilota sammarinese sarà la seconda esperienza nel Mondiale dopo quella del 2016 e come lo scorso anno correrà in sella alla Mahindra, moto che utilizza anche nel Civ Moto3. A supportarlo ci sarà il Team Minimoto Portomaggiore, la squadra che ha portato al titolo nel Civ Marco Bezzecchi. Come Zannoni, anche Fabbri ha ben figurato nelle due gare di categoria corse a Misano, dove ha centrato un 2° ed un 3° posto ed il suo obiettivo sarà quello di superare la sfortunata prova della scorsa annata che lo ha visto qualificarsi con il 35° tempo e poi cadere nelle prime battute di gara.