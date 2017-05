Guintoli in Suzuki nel GP di casa

La Suzuki ha annunciato di aver scelto Sylvain Guintoli come sostituto di Alex Rins per il Gran Premio di Francia, che si correrà a metà maggio, tra il 19 e il 21. Il francese prenderà il posto di Takuya Tsuda, terzo pilota del team che correrà a Jerez e resterà in pista durante i test post gara di lunedì.

Per l'appuntamento successivo, previsto in Francia sul circuito di Le Mans, al posto del pilota giapponese ci sarà invece Sylvain Guintoli, una vecchia conoscenza della MotoGP e della Superbike. Il pilota transalpino salirà dunque in sella alla GSX-RR nella gara di casa perché disponibile, dato che il calendario della British Superbike -categoria nella quale compete attualmente- non si sovrappone con quello della MotoGP, dunque Sylvain non avrà alcun problema a correre accanto ad Andrea Iannone.

Fonte: Sylvain GuintolI

Il francese si mostra davvero felice per la scelta: "Voglio ringraziare Suzuki per avermi dato questa fantastica opportunità. E' davvero eccitante pensare che potrà correre sulla GSX-RR una delle moto più veloci al mondo", ha dichiarato Guintoli poco dopo l'annuncio ufficiale. "In più sarò davanti ai miei tifosi. Le Mans mi fa tornare in mente ricordi meravigliosi. Nel 2007, proprio in MotoGP, ho comandato la corsa per un po' di giri. Sarà difficile adattarsi alla maggior potenza della moto e alle gomme Michelin, ma darò il 100% per il team".

D'altro canto, Sylvain è già un pilota Suzuki e Davide Brivio, team manager Suzuki, lo ha accolto a braccia aperte: "Per noi sostituire Alex con Sylvain è una grande opportunità, perché Guintoli è un pilota molto forte e ha grande esperienza nelle corse. Sia in Superbike che in MotoGP. E' un ex campione del mondo e sta già correndo per la Suzuki nel campionato britannico Superbike. Dunque fa già parte della famiglia Suzuki. Assieme a lui tenteremo di portare avanti lo sviluppo della GSX-RR anche nel corso della gara, così da consegnare ad Alex una moto migliore di quella che ha lasciato al momento dell'incidente. Speriamo di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile".

Intanto arrivano notizie su Rins, che è stato operato al polso nelle ultime ore dal dottor Xavier Mir a Barcellona dopo l'infortunio patito ad Austin. Il giovane talento dovrebbe rientrare proprio dopo il Gp di Francia.