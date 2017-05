MotoGP, Jerez - Libere 1: Pedrosa brucia Crutchlow

MotoGP, Jerez - Libere 1 - Getty images

A Jerez, scocca l'ora della MotoGP. Prima sessione di prove libere sul circuito spagnolo, con la Honda di Dani Pedrosa al comando delle operazioni. Pedrosa mostra da subito grande confidenza con un tracciato bagnato e piazza la miglior performance in 1'51"648. Vano l'assalto finale di Crutchlow. 2 i millesimi che separano, alla bandiera a scacchi, i contendenti. Terzo un ottimo Miller. La Yahama fatica su un asfalto reso infido dalla pioggia, mentre qualche bagliore di luce appare in casa Ducati, con Lorenzo e Dovizioso.

Le prime fasi sono di dominio rosso. Lorenzo gira in 1'53"9 e si migliora poi abbassando di 5 decimi il suo stesso riferimento. Tocca al compagno di team Dovizioso alzare il livello della contesa, abbattendo il muro dell'1'53. Le Ducati cercano il limite, in attesa di risposte dopo un difficile avvio iridato. Rossi lavora alacremente in vista del week-end, prova a limare qualche dettaglio, a variare assetto e modalità. Quando mancano poco più di 20 minuti al termine, arriva la risposta delle Honda ufficiali. 1'52"3 Pedrosa, un decimo dietro Marquez.

Non solo i "big", il contesto favorisce anche seconde linee di qualità. Miller si dimostra uno dei migliori con le rain e vola in 1'51"807. Folger, A.Espargaro e Redding salgono di colpi e il finale è di estremo equilibrio. Pedrosa recupera la vetta - 1'51"648 - mentre la pioggia torna a far capolino sulla pista. Gli ultimi giri di orologio consentono a Marquez e Crutchlow di instaurare uno splendido confronto. Marquez si ferma a 1'51"962, Crutchlow, invece, prima chiude in 1'51"877, poi approda a 1'51"650, come detto a 2 millesimi da Pedrosa. Nota di merito per Andrea Dovizioso, quarto, davanti a Marquez e sulle code di Miller.

Al termine, Lorenzo paga 7 decimi, Vinales 9, Iannone con un colpo di coda risale a 1.2, Rossi, invece, accusa un ritardo di 1.6.

I primi dieci

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.2 1'51.648

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 275.2 1'51.650 0.002 / 0.002

3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 274.5 1'51.807 0.159 / 0.157

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 278.7 1'51.830 0.182 / 0.023

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 276.4 1'51.962 0.314 / 0.132

6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.8 1'52.249 0.601 / 0.287

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 274.8 1'52.350 0.702 / 0.101

8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 276.9 1'52.353 0.705 / 0.003

9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 280.2 1'52.359 0.711 / 0.006

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.6 1'52.555 0.907 / 0.196