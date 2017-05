MotoGP - Vinales sbotta: "Brutta gara per colpa delle gomme"

Vinales: "Brutta gara per colpa delle gomme"

Vinales scontento della prestazione della sua M1, così come il suo pluridecorato compagno d squadra Valentino Rossi. Il giovane talento si è rifiutato di parlare di un fine settimana disastroso, ma ha ammesso che la gara lo sia stata senza alcun dubbio. L'aspetto che più ha reso perplesso lo spagnolo è stato il comportamento bipolare avuto dalla moto tra il warm up e la gara.

Maverick è poi entrato nello specifico. I problemi della sua gara sono sorti sin dalla partenza, con l'anteriore della sua M1 che non gli ha dato confidenza e che lo ha portato quasi a cadere nel corso di una manovra tentata ai danni di Andrea Iannone. Ha esordito così alla stampa: "I problemi all'anteriore li ho avvertiti sin dal primo giro, in seguito con Iannone e nelle curve a destra, in cui ero davvero lento. Sono vicino al leader della classifica generale ora e questo era il mio obiettivo. Ma è strano, perché normalmente siamo molto forti nelle curve veloci, invece oggi Dovizioso mi andava via proprio in quel tipo di curve. E' stato davvero strano". Poi prosegue: "Sono davvero contento del lavoro che ha fatto il mio team perché stamattina eravamo davvero competitivi. Il mio problema di oggi è stato all'anteriore, sul lato destro. Qualcosa non ha funzionato, anche se non abbiamo ancora capito cosa. Ad Austin sono caduto, mentre oggi sono rimasto in piedi e sono stato fortunato".

C’è da dire che Vinales, in maniera neanche troppo velata, punta il dito nei confronti delle gomme più che verso la sua squadra: "Riguardo al problema non posso aggiungere nulla. Posso solo dire che stamattina mi sentivo molto bene. Tutti hanno potuto vedere quanto fossi veloce e consistente in traiettoria e nei punti di frenata. Questo pomeriggio è stato un disastro totale proprio in questi aspetti". Sulla cattiva tenuta nella gomma, Vinales è poi entrato nello specifico: "Frenavo 30 metri prima rispetto a questa mattina. Dovreste capire... Stiamo perdendo tanti punti e non penso sia un nostro problema". Allora l'attenzione si è spostata sulla Michelin. E Maverick ha risposto: "Se penso che sia un problema della Michelin? Non lo posso dire".

Nonostante tutto lo spagnolo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, ragionando in ottica iridata: “Oggi ho portato a casa 10 punti importantissimi per il campionato. Mi spiace molto per la manovra nei confronti di Iannone, ma avevo perso l'anteriore. Non ho potuto fare nulla in quel momento. Fortunatamente Andrea mi ha visto e ha alzato la moto, altrimenti entrambi saremmo caduti. Oggi sì, è stata una giornata difficile. Dopo il warm up pensavo di potermela giocare con Dani e Marc, ma in gara non ho avuto la stessa confidenza con l'anteriore della mia moto".