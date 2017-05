Dovizioso: "gara molto positiva"

Andrea Dovizioso conclude quella che per la Ducati è stata una giornata molto positiva. Se infatti il compagno di squadra Jorge Lorenzo agguanta il terzo gradino del podio, il pilota italiano non può lamentarsi vista la posizione in griglia ottenuta in qualifica. Sabato infatti, il forlivese ha concluso la sessione con il quattordicesimo tempo, ma lo stesso Dovizioso non era sembrato particolarmente amareggiato, affermando che la Ducati avrebbe potuto ben figurare in gara e, puntualmente, la previsione del pilota romagnolo si è avverata.

Quindi, a Borgo Panigale, hanno potuto festeggiare per il primo podio in rosso di Lorenzo su una pista sulla carta poco favorevole, il box Ducati ha sorriso anche per la straordinaria rimonta di Dovizioso, capace di giungere quinto sotto la bandiera a scacchi.

Una volta sceso dalla Desmosedici, Andrea ha manifestato tutta la sua felicità per un risultato che, dopo le qualifiche, sembrava impossibile da raggiungere. A proposito di questo ha dichiarato: "Sono molto contento del risultato. Non pensavo di poter finire quinto a Jerez dopo essere scattato dalla quattordicesima posizione. Abbiamo lavorato ieri ed oggi abbiamo confermato la nostra velocità in gara nonostante il caldo ed il vento che ha complicato i riferimenti specie in alcune curve veloci".

Dovizioso ha però anche voluto sottolineare ciò che non è girato nel verso giusto, in particolare la tenuta della moto nelle curve veloci: "Sono contento di come sono riuscito a gestire la gara. Ho avuto una buona partenza, ho recuperato velocemente senza strafare. La quinta posizione mi soddisfa molto anche se non posso dirmi contento della mia velocità in alcune curve veloci. In quei tratti perdevo e non sfruttavo al massimo la moto, ma dopo la qualifica di ieri il quinto posto va più che bene".

Andrea si è poi complimentato con Jorge Lorenzo per il podio conquistato, elogiando soprattutto lo stato di forma mostrato dal compagno di team sin dal primo giorno. "Jorge ha guidato come quando era in forma con la Yamaha. Quando parti così, nei momenti più difficili fai la differenza. Gli faccio i miei complimenti per il risultato".

Anche Dovizioso, come altri suoi colleghi, ha poi evidenziato come non sia riuscito a guidare al 100% a causa di una carenza di grip con gli pneumatici. Nonostante ciò, il risultato carica il pilota ed il team in vista della prossima trasferta di Le Mans: "Quando hai così poco grip con le Michelin non puoi forzare molto e tendi ad avere un pò di margine. In alcuni punti potresti forzare di più ma è troppo rischioso, per questo credo di aver gestito al meglio la gara. Adesso andiamo a Le Mans ottimisti dopo i due weekend in Argentina e ad Austin. In Francia credo che potremo essere più veloci grazie anche al nuovo asfalto".