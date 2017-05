MotoGP - I test di Barcellona si concludono con Marquez in testa

I test di Barcellona si concludono con Marquez in testa

Si sono da poco conclusi i test della MotoGp sul circuito del Montmelò, in Spagna. Due giorni importanti per i piloti presenti, che hanno potuto provare novità tecniche e gomme, mentre per i tifosi assiepati lungo il circuito è stata l'occasione per rivedere in pista Casey Stoner, un pilota che manca sempre più al motomondiale.

DAY1- Il Day1 è stato dedicato più che altro alla scoperta delle nuove gomme "070", con la carcassa più rigida e preferita dai piloti. Inoltre, per la prima volta, i piloti hanno affrontato la nuova chicane, creata appositamente per le moto, che però non è stata apprezzata molto da Casey Stoner, in pista lunedì. Insieme ai due ufficiali Ducati è sceso in pista, in questo Day1, Michele Pirro, collaudatore del team. Oltre a questi, hanno provato l'asfalto catalano il duo del Team Avintia e la coppia Aspar, senza dimenticare le due Aprilia, Rabat per il team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS e Crutchlow per LCR Honda.

Pochi i dati sui tempi, dato che in fin dei conti si trattava di un test privato. Ducati non ha portato miglioramenti aerodinamici, da segnalare alcuni problemi meccanici sulla RS-GP di Aleix Espargaro, costretto a fermarsi durante la mattinata.

DAY2- E con queste premesse che si è arrivati al Day2. In pista è tornato Stoner, che però ha girato senza trasponder ed in più si sono aggiunti al gruppo anche le due Honda di Pedrosa e Marquez.

Ed è stato proprio Marc Marquez a far segnare il miglior tempo, in 1’43.803, davanti a Jorge Lorenzo, che, in 1’43.988, ha comandato la classifica per mezza giornata. Alle spalle del maiorchino, il connazionale Alvaro Bautista, 4 decimi il ritardo dalla vetta. Il pilota del Team Aspar ha anticipato le Honda di Cal Crutchlow e Dani Pedrosa, anche lui in pista solo nella giornata odierna. 4° Cal a 5 decimi, mentre Dani ha pagato al britannico solo 4 millesimi. Al 6° posto, Hector Barbera in 1’44.469, che ha preceduto Michele Pirro, a 7 decimi da Marquez. L'8° tempo è stato di Aleix Espargaro, che ha provato delle nuove componenti sulla sua Aprilia e ha chiuso in 1’44″952. Il 9° tempo assoluto è andato ad Andrea Dovizioso a 1"2 da Marquez, seguito da Loris Baz, che, in 1’45″281, ha chiuso la Top10. Alle sue spalle 11° Rabat, seguito da Sam Lowes e da Karel Abraham.

Si è conclusa con quest'ordine la due giorni di test, organizzata dalla Ducati sul circuito di Montmelò, ora l'appuntamento è al Mugello.