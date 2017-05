Rossi, notte tranquilla: oggi dimesso?

Lo spavento di ieri ha fatto preoccupare milioni di appassionati di motori in giro per il mondo, ma le prime notizie di questa mattina tranquillizzano tutti. Dall'ospedale di Rimini, polo dove è stato ricoverato dopo la caduta di ieri sul circuito di Cavallara in motocross, filtrano notizie positive: la notte appena trascorsa dal campione Tavullia è stata tranquilla, senza nuove complicazioni.

Sembra essere stato scongiurato il trauma cranico di cui si parlava nella giornata di ieri, mentre persiste il dolore alla cassa toracica ed alla parete addominale causato dalla caduta. Dopo la tranquilla nottata passata per precauzione nel reparto di rianimazione della clinica romagnola in compagnia della famiglia e del sempre presente Uccio, Valentino Rossi dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi. Già in un comunicato la Yamaha aveva fatto sapere che il proprio pilota non aveva subito fratture od altre conseguenze gravi.

La presenza del Dottore al Mugello non sembra quindi essere in pericolo, ma certamente non si presenterà al meglio delle proprie possibilità. Un altro brutto colpo dopo lo zero fatto registrare nel Gran Premio di Le Mans, quando cadde nell'ultimo giro di corsa nel tentativo di superare il compagno-rivale Maverick Vinales.