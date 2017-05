Rossi sarà al Mugello, si attende il nulla osta per correre

Fonte: Moto.it

Il brutto incidente riportato da Valentino Rossi giovedì scorso mentre si allenava in motocross sulla pista di Cavallara ha tenuto in apprensione tutto il mondo dello sport, anche perchè nelle ore successive alla notizia della caduta non filtravano molte notizie e non era dunque possibile sapere molto. Fortunatamente le condizioni del pilota della Yamaha non sono mai state gravi, tanto che dopo accurati controlli è stato dimesso dall'ospedale Infermi di Rimini nella giornata di venerdì; congiuntamente a ciò, sul web si è subito iniziato a discutere sulla presenza o meno di Rossi al Mugello, dal momento che il pesarese lamentava un forte dolore addominale conseguente all'impatto contro il manubrio della moto.

Dalle notizie raccolte nelle ultime ore, Valentino sta migliorando ed il dolore sta via via scemando, ma il dubbio sulla sua partecipazione al gran premio d'Italia rimane. Siamo sicuri che il numero 46 stia scalpitando in vista della gara di casa, anche se frenato da questo problema, e possiamo dire con sicurezza che farà di tutto per essere in pista: la conditio sine qua non affinchè ciò si realizzi è il nulla osta che verrà rilasciato dopo le visite del giovedì al Mugello nel caso in cui venga dichiarato "fit to race". Rossi negli ultimi giorni ha ripreso anche l'esercizio fisico, fondamentale per avere una buona forma, ma tutto dipenderà dall'esito degli esami sopracitati.

Nel caso in cui ottenesse il nulla osta sarebbe sicuramente al via delle prime libere del venerdì, fondamentali per fargli capire il suo grado di sopportazione del dolore in moto. Nel caso in cui Rossi sentirà di poter convivere col fastidio addominale continuerà il weekend di gara, altrimenti rinuncerà; tuttavia, conoscendo il pilota di Tavullia, porterà a termine il fine settimana se le visite del giovedì daranno esito positivo, anche se le sue prestazioni potrebbero essere inficiate dal dolore che proverà a combattere stringendo i denti.