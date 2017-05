MotoGP, Mugello - Rossi: "Farò di tutto per esserci"

Si fanno ancora sentire i postumi della caduta di giovedì scorso sulla pista di Cavallara mentre si allenava con la sua moto da cross. A causa di quell'incidente, Valentino Rossi, potrebbe saltare il Gran Premio del Mugello di MotoGP, anche se le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno.

Il Dottore, innanzitutto, ha fatto sapere che non sarà presente alla consueta conferenza stampa di presentazione del giovedì, dicendo di voler minimizzare gli impegni per potersi concentrare sul recupero e sulla preparazione del Gran Premio d'Italia. In sostituzione del #46, ha fatto sapere la Dorna, ci sarà Andrea Iannone, autore di un avvio abbastanza in sordina in sella alla Suzuki.

Rossi è chiamato al riscatto dopo la caduta di Le Mans ed il conseguente zero in classifica, ma il suo compito non sarà certamente semplice. Il suo compagno-rivale, Maverick Vinales, è in perfetta forma ed in fiducia dopo il successo sul tracciato della più famosa gara di endurance. mentre il Dottore dovrà fare i conti con gli acciacchi derivanti dalla caduta: un trauma toracico ed uno addominale. "Il dolore all’addome e al petto sono ancora forti, ma fortunatamente sto migliorando giorno dopo giorno e questo mi permette di essere positivo in vista del weekend al Mugello", ha dichiarato Rossi che però deve ancora aspettare il via libera dei medici per potersi sedere in sella alla sua Yamaha. Ovviamente, per ottenere l'ok da parte dell'equipe medica del Motomondiale, il Dottore, dovrà superare una visita medica che, come da lui comunicato, si terrà nella giornata di giovedì: "Giovedì mi sottoporrò ad una visita medica per ottenere l’idoneità ed in questo caso correrò venerdì per accertarmi delle mie condizioni".

Il Mugello è una pista particolare per Rossi, una di quelle dove il calore del pubblico nei suoi confronti è sempre rimasto alle stelle ed è per questo motivo che vuole fare di tutto per esserci in Toscana: "Il desiderio di potervi prendere parte è davvero forte e sto lavorando per tornare in forma il più velocemente possibile: non sarà facile, ma ho ancora qualche giorno di tempo per continuare il trattamento Farò il possibile per partecipare alla gara di domenica".