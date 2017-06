Moto GP- Ok dei medici, Rossi sarà regolarmente al via del Gran Premio d'Italia

Ok dei medici, Rossi sarà regolarmente al via del Gran Premio d'Italia

La giornata odierna si preannunciava molto importante in vista del Gran Premio d'Italia, non solo perchè alle ore 17 ci sarà la classica conferenza stampa dei piloti, ma soprattutto nella mattina erano previsti gli ultimi controlli medici dopo l'incidente di una settimana fa in motocross per Valentino Rossi, decisivi affinchè ci fosse il nulla osta per correre. La visita ha dato esito positivo, come tutti gli appassionati si auguravano, e quindi il pilota di Tavullia sarà regolarmente al via delle prove libere di domani in sella alla sua Yamaha.

Lo stesso Rossi si è detto in continuo miglioramento giorno per giorno, nel senso che il dolore addominale sta quotidianamente scemando, ma solo quando domattina scenderà in pista potrà davvero capire quale sarà la sensazione in moto. Infatti sarà importante per il numero 46 comprendere il suo grado di sopportazione del dolore, cosa che una visita medica non può evidenziare: la vera sfida è convivere col fastidio, ma l'aria del Mugello, vestito a festa tutto per lui, potrà essere il miglior antidolorifico in circolazione.