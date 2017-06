Marquez: obiettivo vittoria per lanciare la rimonta - Foto: MotoGP - Twitter

Dopo lo zero in Francia, Marc Marquez è pronto a rifarsi e al Mugello punta a fare bottino pieno, soprattutto dopo lo scorso anno, quando fu secondo a pochi metri da Jorge Lorenzo.

Marc, dal canto suo, spera di far meglio: "Spero di far meglio, anche l'anno scorso fu un ottimo weekend. Il secondo posto è stato buono, ma non vedo l'ora di essere un po' più veloce quest'anno. Con l’elettronica siamo messi meglio dell'anno scorso. Vedremo nel fine settimana dove potremo arrivare e se potremo lottare per la vittoria o per il podio”.

Marquez passa a parlare delle nuove gomme e del tempo che ci vorrà per adattarsi: "Se una gomma è migliore lo si capisce già al secondo giro, perché scopri che puoi spingere di più. Per me uno degli elementi principali da ritrovare è la fiducia sull’anteriore, una sensazione che mi è mancata in questa prima parte della stagione. Tanto che molti incidenti che ho avuto non li ho ancora capiti bene. Già nei test di Montmelò svolti con quella gomma anteriore ho ritrovato il mio stile di guida, ed è cresciuta la fiducia sul davanti. Non voglio dire di essere stato più veloce o più lento, perché alla fine la velocità c’è sempre stata, ma abbiamo cercato di capire qual è il comportamento della gomma anteriore”.

In casa Honda l'idea che Marc si allenasse con i cross era poco apprezzata, dopo l'incidente di Rossi, è stato chiesto a Marquez di farne a meno. Il catalano però è polemico e risponde: "Posso capire le preoccupazioni Honda. Ma Valentino, io e gli altri piloti, non possiamo stare seduti sul divano, abbiamo bisogno di allenarci. Per essere in forma bisogna lavorare e non mi risulta che Valentino sia caduto su un salto. In realtà si può cadere anche se ci si allena in bicicletta. Se stai seduto sul divano non ti succederà niente, ma sarà dura migliorare la propria forma, per cui continuerò a fare motocross”.

Marquez è 4° al momento e paga pesantemente i due zero di Argentina e Francia, ma lo scorso anno ha dimostrato di avere un gran passo, che la rimonta inizi qui in Italia...