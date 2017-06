MotoGp - L'università di Assen attende il motomondiale: orari Tv e presentazione

Non sarà la patria dei motori, ma se tutti chiamato il TT Circuit di Assen l'università del motomondiale, un motivo ci sarà. Due settimane dopo la magnifica vittoria di Andrea Dovizioso in Catalunya, il motomondiale si sposta in Olanda, sulla mitica pista di Assen. Il mondiale parla di un Maverick Vinales, fino al Gp di Francia, dominatore, che ora sta subendo la rimonta di uno scatenato Andrea Dovizioso, che sembra stia iniziando a spiegare le ali. Nell'università di Assen, però, gli occhi sono tutti puntati sul Dottore del circo, Valentino Rossi. Per il secondo anno, poi, si correrà di domenica e non più di sabato, come da tradizione.

IL CIRCUITO - Noto anche come Circuito della Drenthe (la provincia dei Paesi Bassi in cui si trova), il TT Circuit Assen ospita il Gran Premio d’Olanda dal lontano 1925. Progettato unicamente per le due ruote, ospita il motomondiale dal 1949 e ad oggi è il più longevo, con la presenza ininterrotta in calendario. Il tracciato, che negli anni ha subito moltissime modifiche, misura 4524 metri ed un totale di 18 curve, di cui 12 a destra e 6 a sinistra. Nel 2006 l'ultima grande modifica che ha privato il circuito di 2 km circa, che risultavano essere i più veloci e tecnici del circuito.

RECORD - 9 sono le vittorie di Valentino Rossi ad Assen, record assoluto, anche se vanno segnalate le 7 consecutive di Giacomo Agostini, che ne vinse 5 in 350cc. e le 5 di Mick Doohan. Il record di pole è ugualmente di Valentino Rossi, con 7. Il record sul giro, sul nuovo circuito, invece, appartiene a Marc Marquez che nel 2015 fece segnare il tempo di 1:33.617.

FAVORITI - Anno pazzo, questo, anche più del 2016, dove qui iniziò la girandola che portò al record di 9 vincitori diversi. Non c'è un vero favorito, anche a causa delle nuove gomme Michelin che stanno mettendo in crisi tutti i team. La Yamaha, data la sua completezza, potrebbe essere la favorita, specialmente con Valentino Rossi, che qui ha sempre dato il meglio di sé. Peccato che la scuderia di Iwata abbia seri problemi di adattabilità con le gomme e soprattutto seri problemi al telaio, che vanno a modificare il comportamento della moto in curva. Vinales, inoltre, non ha mai brillato ad Assen e ha come miglior risultato un 9° posto. La Honda, invece, è quella più costante, ma ha una giornata storta ogni due week-end e quindi c'è una grossa incognita sui giapponesi della HRC. In più Marquez e Pedrosa, qui, non sono mai partiti in pole e il campione del Mondo ha vinto solo nel 2013 in Motogp.

Ducati è reduce da due vittorie con Andrea Dovizioso, che qui non ha mai vinto da quando corre in moto, e nemmeno il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo ha bellissimi ricordi legati all’Olanda, dove nel 2013 si ruppe una spalla. In più, Assen, non favorisce propriamente la Ducati, specialmente con il nuovo circuito, povero di allunghi dove scatenare il Desmo.

Attenzione, a questo, punto agli outsiders, specialmente Zarco e Crutchlow. Il primo ha sofferto un po' dopo la Francia, mentre Cal potrebbe essere galvanizzato dal rinnovo ed in più potrebbe sfruttare a suo vantaggio il pazzo meteo olandese.

ORARI TV - Per il TT Assen sia Sky che TV8 manderanno in onda qualifiche e gare delle tre categorie, mentre i turni di libere potranno essere visti in diretta solo su Sky Sport MotoGP HD.

Venerdì 23 giugno

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:40 Moto2 FP1

13:10-13:50 Moto3 FP2

14:05-14:50 MotoGP FP2

15:05-15:50 Moto2 FP2

Sabato 24 giugno

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:40 Moto2 FP3

12:35-13.15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:05-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 25 giugno

11:00 Moto3 Gara

13:00 MotoGP Gara

14:30 Moto2 Gara