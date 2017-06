Google Plus

Gp d'Olanda, MotoGp - Petrucci sorprende tutti nelle FP1 - Source: David Ramos/Getty Images Europe

Squillo di Danilo Petrucci nelle prime prove libere del Gran Premio d'Olanda. Sul TT Circuit di Assen, il pilota della Pramac chiude davanti a tutti la prima sessione e beffa per 126 millesimi Johann Zarco. Il centauro italiano sigla il miglior tempo in 1'34"680 e rifila oltre un decimo a tutti gli altri inseguitori. Tra questi, svetta Johann Zarco, 2° in 1'34.806, davanti a Cal Crutchlow, che ferma il cronometro sul tempo di 1'34.822 a 16 millesimi da Zarco e a 142 da Petrucci.

4° tempo, a 149 millesimi dal centauro Pramac, per il vincitore degli ultimi due Gp, Andrea Dovizioso. L'italiano, risalito al 2° posto mondiale, segna il tempo di 1'34.829, che gli permette di far meglio di Valentino Rossi. Il dottore, che paga a Petrucci 161 millesimi, chiude con il tempo di 1'34"841.

Tutti racchiusi in pochi decimi i primi 5, a regnare è l'equilibrio. Si migliora anche Andrea Iannone, che, dopo un inizio di stagione difficile, sembra pronto a riprendersi le posizioni che gli competono. Alla fine, l'abruzzese chiude con il 6° tempo in 1'34.914, a 234 millesimi dal capofila Petrucci.

7° tempo per la prima Honda ufficiale, quella di Dani Pedrosa, in 1'34.936 a 252 millesimi da Petrucci, ma davanti a Jonas Folger. Il tedesco del team Tech3 piazza un buon 1'35.052, che, con 372 millesimi di ritardo da Petrucci, gli permette di bruciare Lorenzo. Lo spagnolo della Ducati è 9°.

Chiude la Top10 Karel Abrham, in 1'35"183. 11° il vincitore dello scorso anno Jack Miller, che precede i due spagnoli Vinales e Marquez. Il catalano della Yamaha continua a soffrire in Olanda e chiude 12° ad oltre mezzo secondo, seguito dal connazionale che paga 6 decimi a Petrucci.