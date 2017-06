MotoGp in diretta, gran premio d'Olanda LIVE: Rossi vince ad Assen davanti a Petrucci e a Marquez

Griglia finale: Rossi, Petrucci, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Miller, Baz, Iannone,

Gran prova di Valentino Rossi che torna a vincere dopo tanto tempo. Prova eccezionale anche di Petrucci che chiude dietro al dottore. Terzo Marquez. Caduta per Vinales. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Le prime posizioni: ROSSI- PETRUCCI- MARQUEZ- CRUTCHLOW-DOVIZIOSO-MILLER-ABRAM-BAZ-IANNONE

ROSSI DAVANTI A PETRUCCI. TERZO MARQUEZ

FINISCE QUI, ROSSI VINCE IL GRAN PREMIO D'OLANDA!!!!!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO: ROSSI E PETRUCCI A GUIDARE LA GARA

25/26 Marquez terzo, Crutchlow in quarta posizione. Dovizioso soffre ed è quinto

24/26 Rossi e Petrucci hanno preso vantaggio su Marquez e Dovizioso

23/26 Petrucci non molla

23/26 CHE STACCATA DI VALENTINO ROSSI CHE SI RIPRENDE LA PRIMA POSIZIONE, MA CHE SORPASSO MATTO!!!!

22/26 Rossi non molla Petrucci

22/26 Battaglia tra Dovizioso e Marquez per la terza posizione

21/26 PETRUCCI SUPERA ROSSI E PRENDE LA PRIMA POSIZIONE

21/26 Dovizioso si riprende la seconda posizione. Marquez sta a guardare in quarta posizione

21/26 I piloti davanti rimangono tutti dentro

21/26 Lorenzo cambia moto

20/26 Petrucci si riprende la seconda posizione

20/26 dovizioso è secondo ed ora punta a Rossi

19/26 Petrucci è attaccato a Rossi

19/26 Ora i piloti fanno davvero fatica a guidare

18/26 Zarco è il primo pilota che cambia la moto

17/26 DOVIZIOSO SUPERA MARQUEZ ED E' IN TERZA POSIZIONE, I PRIMI TRE SONO TUTTI ITALIANI

17/26 MOTO PRONTE PER IL CAMBIO MOTO

17/26 ATTENZIONE PIOGGIA

17/26 Petrucci recupera due decimi a Rossi

17/26 Rossi prova a scappare

17/26 Caduta per Bautista

16/26 In questo momento Dovizioso sarebbe il leader del mondiale

15/26 Rossi prova a mettere distanza tra lui e i suoi inseguitori: ora il dottore ha mezzo secondo di vantaggio su Petrucci

15/26 PETRUCCI SUPERA MARQUEZ E SI PORTA IN SECONDA POSIZIONE

15/26 Se Marquez è lì davanti, Pedrosa è solo decimo

14/26 Dovizioso è lì e sta recuperando e piazza il giro più veloce: 1.34 spaccato

13/26 Anche Petrucci supera Zarco

12/26 Ora Zarco fa fatica

11/26 INCREDIBILE: CADUTA DI VINALES!!!!

11/26 Anche Marquez supera Zarco dopo il contatto tra il francese e Rossi

11/26 VALENTINO ROSSI SUPERA ZARCO E SI TROVA IN PRIMA POSIZIONE

10/26 SORPASSO DI ROSSI SU MARQUEZ E IL DOTTORE METTE NEL MIRINO ZARCO

9/26 Vinales sesto

9/26 caduta alla curva 9 per Sam Lowes

8/26 Iannone, dopo i primi giri a bomba, ora si trova decimo

7/26 Il gruppo di testa è in fuga

6/26 Vinales, il leader del motomondiale, si trova in settima posizione

6/26 Rossi è attaccato a Marquez

6/26 Gara da dimenticare per Lorenzo: il pilota della Ducati si trova solamente in 14esima posizione

6/26 la Ducati di Redding firma il giro veloce con 1:34.600

5/26 Il quartetto di testa sta prendendo un pò di vantaggio

4/26 Iannone supera Dovizioso, gran gara per il pilota della Suzuki

4/26 Giro veloce di Rossi, ma attenzione a Petrucci che è attaccato al pilota della Yamaha

3/26 Marquez ha recuperato 3 decimi a Zarco

2/26 Rossi attaccato allo spagnolo

1/26 Zarco primo, Marquez, Rossi ha superato Petrucci

E' INIZIATO IL GRAN PREMIO

12.58 Al via il warm up

12.55 Cinque minuti al semaforo verde

12.50 Le condizioni climatiche sono variabili, al momento non piove

12.49 Il dottore è arrivato in griglia

12.42 Rivediamo la griglia di partenza

12.38? Pioverà?

12.30 30 minuti al via

12.20 Dal box della Yamaha

12.15 Prima pole in carriera per Johann Zarco. Alle spalle del francese Marc Marquez, seguito da Danilo Petrucci e Valentino Rossi.

12.09 Canet vince una gara Moto3 da infarto, Fenati ottimo secondo

12.02 Eccoci collegati

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e bevenuti alla diretta del Gran premio d'Olanda sul mitico circuito di Assen. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questa fantastica gara. Restate con noi!

Ottava prova stagionale del Mondiale e rispetto al solito cambia l'orario di partenza: ore 13.00 per evitare sovrapposizioni con il Gp di Formula Uno di Baku, che scatterà, invece, alle 15. Il fattore climatico sarà determinante.

LA QUALIFICA

Zarco è stato il più veloce sul bagnato e ha conquistato ad Assen la sua prima pole position in MotoGP con 1:46.141. Il francese del team Tech 3 partirà davanti a Marquez (+0.065) e Petrucci (+0.385). Quarto tempo per Rossi (+0.564). Il leader del Mondiale Maverick Vinales partirà in quarta fila con l'undicesimo tempo. Giornata da dimenticare per Jorge Lorenzo che scatterà dalla 21esima posizione, in settima fila. Nono Andrea Dovizioso. La griglia di partenza classe MotoGP.

1a fila

1. Johann Zarco (Fra) Yamaha 1'46"141 alla media di 154,0 Km/h

2. Marc Marquez (Esp) Honda 1'46"206

3. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1'46"526

2a fila

4. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1'46"705

5. Scott Redding (Gbr) Ducati 1'47"574

6. Jonas Folger (Ger) Yamaha 1'47"663

3a fila

7. Alvaro Bautista (Esp) Ducati 1'47"812

8. Cal Crutchlow (Gbr) Honda 1'48"042

9. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1'48"079

4a fila

10. Sam Lowes (Gbr) Aprilia 1'48"128

11. Maverick Viñales (Esp) Yamaha 1'48"266

12. Dani Pedrosa (Esp) Honda 1'49"623.

5a fila

13 Jack Miller (Aus/Honda) 1'47"217

14 Loris Baz (Fra/Ducati) 1'47"234

15 Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) 1'47"277

6a fila

16 Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 1'47"649

17 Alex Rins (Spa/Suzuki) 1'47"804

18 Karel Abraham (Rce/Ducati) 1'47"947

7a fila

19 Pol Espargaro (Spa/Ktm) 1'47"957

20 Hector Barbera (Spa/Ducati) 1'48"080

21 Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 1'48"219

8a fila

22 Bradley Smith (Gbr/Ktm) 1'48"448

23 Tito Rabat (Spa/Honda) 1'48"700

LE PAROLE DOPO LA QUALIFICA

Zarco: "Quando le condizioni della pista sono complicate, bisogna giocarsela. E poi, io sul bagnato sono sempre andato bene anche in Moto2. Questa pole rappresenta una grande opportunità per puntare al podio. E' veramente una giornata di gioia".

Petrucci: "Avrei preferito correre sull'asciutto, perché la pista oggi era come una saponetta. Ho spinto dall'inizio alla fine, forse avrei dovuto risparmiarmi un po' all'inizio. Sono la prima Ducati".

Valentino Rossi: "Pista asciutta o bagnata? Il meteo di Assen è sempre un'incognita. Io spero nel sole, ma l'importante è che il tempo non cambi durante la corsa: perché qui i telai delle mie due Yamaha sono diversi, e cambiarli al volo nel corso del gran premio sarebbe piuttosto complicato".

CURIOSITA', STORIA DEL CIRCUITO

Il TT Circuit Assen noto anche come il Circuit van Drenthe nacque nel lontano 1926.

Albo d'oro: 7 vittorie per Valentino Rossi, 2 vittorie di Casey Stoner e 1 vittoria a testa per Sete Gibernau, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Ben Spies, Marc Marquez e Jack Miller.

La Yamaha è la casa che ha vinto il maggior numero di gare sul circuito olandese.

Questo circuito non possiede dei veri e propri rettilinei, ma bensì tantissime curve veloci miste ad alcune lente.

Assen è uno dei pochi impianti studiati e progettati esclusivamente per le competizioni motociclistiche.