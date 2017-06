MotoGp, Gp di Germania - Rossi: "Assen importante, ma ora si guarda avanti" - Source: Mirco Lazzari gp/Getty Images Europe

Sbloccatosi nello scorso week-end, dopo oltre un anno di pausa, Valentino Rossi ha centrato la decima vittoria ad Assen. Un successo importantissimo per il pilota pesarese, che ha rilanciato le sue ambizioni iridate, anche grazie al cambio in vetta che ha accorciato la classifica.

Rossi, dall'alto della sua esperienza, non nasconde la felicità per la vittoria, ma al contempo guarda avanti, a questo Gran Premio di Germania, che potrebbe modificare nuovamente le forze in campo: "Sono molto contento di aver ritrovato la vittoria, molto importante anche per la lotta al titolo. E' molto interessante, con tanti piloti e tante moto diverse vicine. Mai come quest'anno la situazione cambia da una settimana all'altra. Vedremo, sembra che il meteo possa essere molto negativo per il weekend quindi sarà importante farsi trovare pronti dalle prime Libere. L'anno scorso è stata una gara pazza, abbiamo buttato via tutto sbagliando strategia. Spero che sia o totalmente asciutta o totalmente bagnata".

Proprio per il cambiamento delle condizioni di week-end in week-end, Rossi pensa che sia importante lavorare con tutto il team, al fine di sviluppare al meglio la moto: "Si deve provare a lavorare bene durante la stagione, è importante perchè ogni domenica la situazione cambia"

La Yamaha dopo Barcellona ha testato un nuovo tipo di telaio, che ha provato anche in Olanda. Il Dottore, però, in vista del Sachsenring, preferisce andare cauto e puntare su entrambe le opzioni: "Il telaio da usare? In caso di flag to flag sarà interessante... Inizierò con quello nuovo perchè mi sento bene, ma ci porteremo anche quello vecchio".