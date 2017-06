GP Germania, Sachsenring: DesmoDovi al comando nella FP1

Nuvole minacciose sopra il circuito del Sachsenring all’inizio di questa prima sessione di prove libere di MotoGP, valida per il GP di Germania. Si aspettava la pioggia da un momento all’altro, ma nella mattinata i piloti della classe regina sono stati graziati, quindi paura rimandata per il pomeriggio, in cui è prevista durante la FP2. Sessioni di 55 minuti invece dei soliti 45 perchè l'asfalto tedesco è nuovo.

Fin dai primi minuti del turno Marquez ha iniziato a spingere, posizionandosi in cima alla classifica, per poi essere preceduto da Vinales e successivamente da Dovizioso, al comando a quasi metà del turno. Peccato per i minuti persi da Rossi, che ha avuto problemi al motore ed è dovuto tornare al box e prendere la seconda moto. A poco più di 12 minuti dalla bandiera a scacchi, Iannone è finito in terra, continua il suo periodo nero. Nel finale, Marquez ha dimostrato di essere uno degli uomini da battere, segnando il tempo migliore che poi ha ritoccato, anche se non è stato sufficiente per contrastare la furia di Vinales. Lo spagnolo della Yamaha pensava di poter chiudere davanti a tutti, ma Andrea Dovizioso e la sua Ducati non erano d’accordo e l’italiano (leader di campionato) ha firmato il tempo più rapido in 1’21’’599, precedendo di soli 0.038s Maverick Vinales, poi Dani Pedrosa, Aleix Espargaro, Alvaro Bautista e Marc Marquez. Dodicesimo Jorge Lorenzo e sedicesimo Valentino Rossi.

GP GERMANIA, FP1 MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.8 1'21.599

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'21.637 0.038 / 0.038

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1'21.789 0.190 / 0.152

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'21.832 0.233 / 0.043

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.6 1'21.840 0.241 / 0.008

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 1'21.898 0.299 / 0.058

7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'21.973 0.374 / 0.075

8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.3 1'21.992 0.393 / 0.019

9 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1'22.068 0.469 / 0.076

10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.7 1'22.075 0.476 / 0.007

11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.0 1'22.175 0.576 / 0.100

12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.8 1'22.209 0.610 / 0.034

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.1 1'22.240 0.641 / 0.031

14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.8 1'22.336 0.737 / 0.096

15 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.2 1'22.465 0.866 / 0.129

16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.6 1'22.535 0.936 / 0.070

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'22.593 0.994 / 0.058

18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.0 1'22.612 1.013 / 0.019

19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.6 1'22.642 1.043 / 0.030

20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.0 1'22.745 1.146 / 0.103

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'22.888 1.289 / 0.143

22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 285.4 1'22.989 1.390 / 0.101

23 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1'23.218 1.619 / 0.229

24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.3 1'23.299 1.700 / 0.081