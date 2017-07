GP Germania, Sachsenring: Marquez il più rapido nella FP3

Anche oggi 10 minuti in più per la sessione di libere per permettere ai piloti di lavorare sull’asfalto nuovo. Dopo il primo turno sull’asciutto e il secondo sul bagnato, oggi si ritorna all’asciutto sul circuito del Sachsenring, con le nuvole dense che non lasciano filtrare il sole. Quelli della FP3 sono minuti decisivi, perché i tempi combinati delle prime tre sessioni di prove libere decidono i migliori 10 che andranno a caccia della pole position in Q2.

Poco dopo essere sceso in pista, Rossi ha lo stesso problema di ieri: moto ferma e lui che ritorna, sconsolato, al box. Rientrato sul tracciato, però, il dottore dimostra di aver probabilmente trovato un miglior assetto per la sua moto e riesce a qualificarsi con il sesto tempo finale. Primo un brillante Marc Marquez, inseguito da Maverick Vinales. Straordinario terzo tempo per Jonas Folger, davanti ad Aleix Espargaro e Cal Crutchlow. Settimo e ottavo i due piloti ufficiali della Ducati, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso. Ultimi due qualificati Pedrosa e Bautista.

GP GERMANIA, MOTOGP - FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.6 1'20.745

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.1 1'20.915 0.170 / 0.170

3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.3 1'21.198 0.453 / 0.283

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.1 1'21.209 0.464 / 0.011

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.9 1'21.275 0.530 / 0.066

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'21.311 0.566 / 0.036

7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.1 1'21.373 0.628 / 0.062

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'21.422 0.677 / 0.049

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.8 1'21.480 0.735 / 0.058

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.7 1'21.497 0.752 / 0.017

11 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.5 1'21.608 0.863 / 0.111

12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.6 1'21.623 0.878 / 0.015

13 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.2 1'21.658 0.913 / 0.035

14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'21.835 1.090 / 0.177

15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.4 1'21.897 1.152 / 0.062

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.8 1'21.925 1.180 / 0.028

17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'21.934 1.189 / 0.009

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'21.945 1.200 / 0.011

19 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.5 1'22.018 1.273 / 0.073

20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 290.7 1'22.089 1.344 / 0.071

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.350 1.605 / 0.261

22 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.380 1.635 / 0.030

23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.9 1'22.569 1.824 / 0.189

24 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.9 1'22.724 1.979 / 0.155