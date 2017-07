Moto Gp in diretta, Gran Premio di Germania LIVE (14.00)

Buona giornata e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Germania 2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la gara dal Sachsenring, giro di boa del calendario. Restate con noi!

Dopo il Gran Premio d'Olanda della settimana scorsa, in cui ha trionfato Valentino Rossi, la Moto Gp torna subito in pista al Sachsenring.

La MotoGP arriva qui in Germania con 8 gare alle spalle e 5 diversi vincitori. Tanto equilibrio.

Nella giornata di ieri, Marquez ha centrato la quinta pole position consecutiva in MotoGP sul circuito tedesco. Come la qualifica, anche la gara potrebbe essere su pista bagnata, forse la peggior condizione per un pilota.

motogp

LE QUALIFICHE

Marc Marquez è stato il più veloce nelle qualifiche in 1'27"302 davanti a Danilo Petrucci staccato di 160 millesimi (conquista il secondo posto e la terza prima fila consecutiva ndr) e Dani Pedrosa con l'altra Honda (a 647 millesimi). In seconda fila Crutchlow, Folger e Lorenzo. Il leader della classifica mondiale Andrea Dovizioso partirà decimo. Una posizione più avanti Valentino Rossi. Vinales in difficoltà: partirà 11°. 16esimo Andrea Iannone

1. Marquez

2. Petrucci

3. Pedrosa

4. Crutchlow

5. Folger

6. Lorenzo

7. P. Espargaro

8. A. Espargaro

9. Rossi

10. Dovizioso

11. Vinales

12. Bautista

13. Miller

14. Baz

15. Smith

16. Iannone

17. Kallio

18. Barbera

19. Zarco

20. Abraham

21. Lowes

22. Rins

23. Redding

24. Rabat

motogp

LE PAROLE POST QUALIFICHE

Marquez: 'Ho aspettato la fine per attaccare perché non sentivo il feeling giusto con la moto nei primi giri poi è arrivato il giro giusto e ho conquistato la pole. Sono felicissimo soprattutto perché qui è importantissimo partire davanti''.

Danilo Petrucci: "Marc ha tirato e migliorato ancora, ma la gara è domani. E' la terza prima fila ufficiale, la mia miglior posizione di partenza e poi non so da quanti millenni la Honda vince qui. Penso che domani si possa fare una bella gara".

Andrea Dovizioso: "Non sono per niente soddisfatto delle mie qualifiche e partire in decima posizione al Sachsenring non è il massimo. Stranamente oggi non siamo riusciti a gestire la situazione nel migliore dei modi".

Valentino Rossi: "Ogni gara una sorpresa con il rendimento delle gomme. Senza l'acqua il nostro passo non è lontano dai migliori. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa in vista della gara".

motogp

LA CLASSIFICA

Da anni non si assisteva a un campionato così equilibrato: i primi quattro piloti sono racchiusi in appena 11 punti.

1 - Dovizioso 115

2 - Vinales 111

3 - Rossi 108

4 - Marquez 104

5 - Pedrosa 87

6 - Zarco 77

7 - Petrucci 62

8 - Lorenzo 60

9 - Cructhlow 58

10 - Folger 51

motogp

STORIA, CURIOSITA'

il Sachsenring è un tracciato dalla storia quasi secolare. Qui infatti si corre addirittura dal 1920.

La pista è lunga 3,7 km con un rettilineo di 700 metri. Le curve sono 10 a sinistra e 3 a destra.

Una pista storicamente favorevole alla Honda: Marc Marquez e Pedrosa che, in combinata, hanno conquistato le ultime 7 edizioni del round di Germania.