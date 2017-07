MotoGP, Oliveira prova la KTM: promozione in vista?

Dopo l'ufficialità dell'approdo di Franco Morbidelli in MotoGP dalla prossima stagione, oggi arriva la sorpresa targata KTM: Miguel Oliveira, pilota della casa austriaca in Moto2, proverà la RC16 sul circuito di Aragorn. Il portoghese salirà in sella alla due ruote della classe regina per tutta la giornata di oggi, per ora si tratta di una sorta di premio al talentuoso pilota, ma non è detto che sia un vero e proprio test in vista della prossima stagione.

Oliveira, dopo le difficoltà dell'esordio in Moto2 con la Kalex dello scorso anno, sta vivendo un'ottima annata in sella alla moto del team Red Bull KTM Ajo. Il portoghese ha spinto fortemente per il ritorno alla casa motoristica austriaca dopo l'esperienza in Moto3, sfiorò la vittoria del campionato del mondo, e ad oggi ha pienamente ragione. Attualmente è il terzo nella classifica iridata, dietro a Morbidelli e Luthi, e ha già colto quattro podi, l'ultimo settimana scorsa al Sachsenring, che ha fatto seguito al secondo posto di Termas de Rio Hondo e ai terzi posti di Jerez e Montmelo. . E' quindi normale che i vertici della casa austriaca pensino a Miguelito per lo sviluppo del team approdato quest'anno in classe regina.

Attualmente i piloti MotoGP di KTM sono Pol Espargaro e Bradley Smith, ma nessuno dei due è riuscito ad ottenere dei risultati degni di nota in gara, come in qualifica. L'inglese è certamente quello che più ha deluso, lo spagnolo invece ha mostrato dei buoni guizzi in qualifica senza però dare seguito a solide prestazioni in gara. Vedremo quindi se il test di Oliveira sarà seguita da una chiamata ufficiale per il salto di categoria, dove nel frattempo i due debuttanti Zarco e Folger stanno facendo faville, dimostrando come sia fondamentale nel percorso di crescita di un pilota la palestra della classe di mezzo.