MotoGp, Gran Premio della Repubblica Ceca - Presentazione e Orari Tv

Dopo la pausa estiva, riparte il motomondiale e lo fa da una pista storica e amata da tutti: è tempo di Brno! Si arriva in Repubblica Ceca con una situazione di equilibrio quasi perfetto, Marquez comanda, ma si vede insidiato da vicino dai due piloti Yamaha e da un Andrea Dovizioso perfetto fino a questo momento. Proprio il pilota di Forlì è stato il migliore dei 4 per costanza, anche perché è sempre stato capace di portare la sua Desmosedici al traguardo, anche nei Gp peggiori, a differenza di Marquez e Vinales, caduti due volte, e di Rossi, caduto in Francia, dove ha buttato via 20, preziosissimi, punti.

Con questa situazione, dunque, si arriva su un circuito tecnico come quello di Brno, che potrà dare più di qualche indicazione.

TRACCIATO- Nato nel 1920, sulla scia di circuiti come il Nordschleife, il circuito originario di Brno era lungo oltre 29 km. Considerato pericoloso, nel 1987 venne sostituito dal circuito attuale, lungo 5403 metri. Composto da 14 curve, 8 a destra e 6 a sinistra, è molto tecnico, infatti subito si incontra un primo tornante a destra, seguito da una curva a sinistra. Successivamente si trova un rettilineo di 500 m circa che comincia in leggera ascesa per poi finire in leggera discesa, che immette in una chicane sinistra-destra, seguita da un rettilineo in discesa e da una zona guidata caratterizzata da 5 curve (detta Stadion) di cui 3 a destra e 2 a sinistra. Si arriva così ad un rettilineo in discesa a cui segue un tornante a destra, da qui il circuito comincia a salire per arrivare alla seconda chicane sinistra-destra, a cui segue un rettilineo in salita che termina con la curva a S finale (anch'essa sinistra-destra).

RECORD- Il record di vittorie è condiviso da Valentino Rossi e Max Biaggi, entrambi fermi a 7 successi, seguiti da Jorge Lorenzo a 5. Il record sul giro, in gara, appartiene a Dani Pedrosa, che nel 2013, fermò il cronometro in 1'56"027.

FAVORITI- In una stagione pazza ed equilibrata come questa, ogni dettaglio può far la differenza. Dunque, non è da sottovalutare l'importanza dei test svolti dalla Honda durante le vacanze e per questo sembra proprio Marc Marquez il favorito principale del Gp. A fronteggiare il catalano, però, ci saranno i due piloti Yamaha, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa, senza sottovalutare Danilo Petrucci, Cal Crutchlow e le due mine vaganti del team Tech3.

In casa Yamaha, Vinales si è sbilanciato e ha ammesso di puntare alla vittoria, mentre Rossi ha provato ad essere più equilibrato e ha spiegato come sia accettabile già un podio. Il Dottore, con Brno, ha sempre avuto un buon feeling, anche se negli ultimi anni ha sempre trovato qualcuno sulla sua strada.

In casa Ducati sembra difficile aspettarsi qualcosa da Lorenzo, anche perché si parla di un circuito poco adatto alle caratteristiche della Desmo, che si potrà scatenare nel prossimo appuntamento al Red Bull Ring. Nonostante ciò, Andrea Dovizioso dovrà tenere duro e attaccare, per non perdere troppo dai rivali in classifica.

Attenzione, però, ai vari Crutchlow, Petrucci, Folger e Zarco, che potrebbero dire la loro, specialmente in caso di condizioni variabili. Cal, proprio in Repubblica Ceca, e in condizioni pazze, conquistò la sua prima vittoria lo scorso anno, mentre Petrucci sembra giunto al punto di maturazione. I due Tech3 sembrano avere sempre qualche asso nella manica e si son sempre fatti vedere in pista.

ORARI TV- In questo week-end ceco, tutti i turni di prove libere, Qualifiche e gare saranno in diretta su Sky Sport MotoGP HD, mentre qualifiche e gare saranno in diretta anche su Tv8.

Giovedì 3 Agosto

17.00 - Conferenza stampa

Venerdì 4 agosto

9:00-9:40 – Moto3, Prove Libere 1

9:55-10:40 – MotoGP, Prove Libere 1

10:55-11:40 – Moto2, Prove Libere 1

13:10-13:50 – Moto3, Prove Libere 2

14:05-14:50 – MotoGP, Prove Libere 2

15:05-15:50 – Moto2, Prove Libere 2

Sabato 5 agosto

9:00-9:40 – Moto3, Prove Libere 3

9:55-10:40 – MotoGP, Prove Libere 3

10:55-11:40 – Moto2, Prove Libere 3

12:35-13:15 – Moto3, Qualifiche

13:30-14:00 – MotoGP, Prove Libere 4

14:10-14:50 – MotoGP, Qualifiche

15:05-15:50 – Moto2, Qualifiche

Domenica 6 agosto

08:40-09:00 – Moto3, Warm Up

09:10-09:30 – Moto2, Warm Up

09:40-10:00 – MotoGP, Warm Up

11:00 – Moto3, Gara

12:20 – Moto2, Gara

14:00 – MotoGP, Gara ​