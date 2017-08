MotoGp - La Finlandia ospiterà il motomondiale dal 2019 - Foto: MotoGp

Si allarga il calendario del motomondiale, dal 2019, infatti, il grande circo delle due ruote farà tappa anche alle estreme latitudini della Finlandia. Ad annunciarlo è stato Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato Dorna, il quale ha ufficializzato che il Motomondiale tornerà in Finlandia a distanza di 35 anni dall'ultimo gp disputato in terra scandinava.

In una conferenza tenuta alla vigilia del Gran Premio di Brno, il 2 Agosto, Ezpeleta ha stretto l'accordo definitivo con i promotori dell'evento. Il Gran Premio di Finlandia sarà disputato al KymiRing, circuito di recente costruzione situato nella regione di Kymenlaakso a 110 km da Helsinki, lungo 4.6 km e composto da 18 curve.

Una conferenza piena di personalità importanti del motomondiale e del motorsport finnico, come Kari O. Sohlberg, presidente del consiglio di amministrazione del KymiRing, Tapio Nevala, presidente della Federazione Motociclistica finlandese, e Timo Pohjola, project manager del circuito, a cui si è aggiunto anche il ministro dello sport finlandese, Sampo Terho, che hanno avuto modo di discutere con Carmelo e Carlos Ezpeleta, Sporting Manager di Dorna.

Proprio Carmelo Ezpeleta ha annunciato, con grande gioia, il raggiungimento dell'accordo che riporterà il motomondiale in Finlandia: "È un grande piacere annunciare che l’accordo che abbiamo con il KymiRing e le opere proseguono. Proporremo alla FIM di inserire il GP nel calendario del 2019. Questo è un grande giorno, che si lega allo storico GP a Imatra, palcoscenico di tante prove, e sono orgoglioso di annunciare questa novità. La Finlandia è un luogo di grande tradizione motoristica e in passato ha dato i natali a grandi piloti e ospiterà un grande evento in futuro. Il tracciato è molto bello, veloce e sicuro, siamo molto lieti, oggi, di fare questo annuncio”

Ad Ezpeleta, ha fatto eco Kari O. Sohlberg, presidente del consiglio di amministrazione del KymiRing: “Il motomondiale è uno degli sport più popolari del mondo. Il contratto di cinque anni con Dorna Sports ha un impatto notevole non solo sul motociclismo finlandese ma su tutta la Finlandia che ha una bella reputazione come organizzatore di grandi eventi internazionali. La storia dei nostri GP e dei nostri piloti leggendari, oltre ai rapporti personali a lungo termine, sono stati sicuramente per riportare il MotoGP da noi”.

Timo Pohjola, responsabile del progetto KymiRing: “Una cosa che abbiamo voluto da molti anni e ora è ufficiale. Vogliamo creare un tracciato speciale per MotoGP, qualcosa di nuovo. Siamo l'unico circuito internazionale dell'Europa settentrionale e per questo tanti altri paesi sono interessati a Kymiro. Il primo campione finlandese fu Jarno Saarinen, poi in Formula 1 abbiamo avuto Keke Rosberg e Mika Hakkinen: i motori sono stati sempre molto popolari in Finlandia”.