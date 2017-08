MotoGp, Suzuki - Iannone deciso: "Qualcosa è cambiato! Voglio stare con i primi"

Andrea Iannone sembra vedere una luce in fondo al tunnel. Durante la pausa che ha separato il Gran Premio di Germania, al Sachsenring, dall'appuntamento ceco di Brno, infatti, in casa Suzuki sono cambiate tante cose, a partire dalla gestione interna.

È un Andrea Iannone diverso quello che si presenta a Brno, che taglia corto sulla sua vita privata e punta forte sul Gp, dove cercherà di confermare le buone impressioni destate in Germania. Sulle vacanze, il pilota abruzzese si esprime così: "Mi sono allenato con la moto da cross, ho fatto palestra e basta".

Iannone pensa che, dopo il Sachsenring, il trend possa cambiare, anche senza novità: "Non so se avremo cose nuove da provare qui a Brno. Sinceramente penso che a parte portare o non portare novità, dopo il Sachsenring, sono abbastanza positivo. In Germania abbiamo fatto un gran passo avanti dal venerdì al sabato. Ho avuto un ottimo feeling con la moto. Penso che qui potrei apprezzarli ancora meglio".

Per risolvere i problemi di inizio stagione, in Giappone si è lavorato molto sulla GSX-RR, ma soprattutto si è lavorato sulla struttura del team. Secondo quello che ha svelato lo stesso centauro italiano, infatti, a Hamamatsu, ci sono state delle vere e proprie rivoluzioni, che potrebbero portare più calma e positività nel team giapponese.

Iannone, riguardo questa nuova situazione, commenta: "Penso che in Giappone ci siano stati cambiamenti per quanto riguarda i vertici. Quando succede questo devi riorganizzare tutto per prendere poi in mano la situazione. Sono convinto stiano lavorando tanto e sono sicuro che arriveremo. Su questo mi ci gioco le palle. La cosa importante è che io e Suzuki abbiamo una relazione molto importante e forte, che mi dà tanta fiducia".

Infine, una battuta sui suoi obiettivi per il Gp: "Voglio far bene, sono certo che saremo con i primi. Mi ci gioco tutto, anche..."