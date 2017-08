MotoGp, Gran Premio d'Austria - LIVE: Marquez dalla pole, ma le Ducati sono lì

Durante il warm-up della mattina, Andrea Dovizioso è stato il più veloce con la media al posteriore, mentre Marquez, con la dura, è secondo. Seguono gli spagnoli Vinales, Pedrosa e Lorenzo, mentre Rossi è solo sesto con la morbida.

Con l'inizio della gara della Moto3, possiamo dire che ci stiamo avvicinando sempre più allo start della MotoGp, che avverrà alle 14.00

Le qualifiche hanno sancito, ancora una volta, la superiorità di Marc Marquez, che ha stampato un tempo che, almeno in partenza, sembrava irragiungibile. Poi è sceso Dovizioso in pista ed ecco che il forlivese per poco non è andato a prendersi la prima pole della stagione. Chiude la prima fila un ottimo Jorge Lorenzo. Dietro la prima delle Yamaha, quella di Vinales, mentre ha sofferto tanto Valentino Rossi. Difficoltà anche per Pedrosa e Crutchlow, mentre Petrucci ancora al top.

La classifica mondiale, a metà campionato, vede Marc Marquez davanti a tutti, con 154 punti, 14 in più di Vinales. Seguono i due italiani, Dovizioso e Rossi, a 21 e 22 lunghezze dal leader.

Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento iridato della stagione 2017. Si arriva sul circuito dello Spielberg dopo la sorprendente gara di Brno, che ha visto dominare Marc Marquez, bravo a sfruttare le pazze condizioni climatiche. Con lui, sul podio in Moravia, Dani Pedrosa e Maverick Vinales, suo rivale più acceso in classifica.

Salve a tutti, cari seguaci e amici di Vavel Italia. Un cordiale saluto da Ciro Vassallo, che vi terrà compagnia in questa Domenica del motomondiale, che si preannuncia spettacolare.