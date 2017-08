MotoGp, Aprilia - Ufficiale: Scott Redding a Noale dal 2018

Fonte immagine: MCN

Scott Redding è ufficialmente un nuovo pilota dell'Aprilia. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora, dopo qualche giorno, è ufficiale che l'inglese, ormai ex-Pramac, andrà ad occupare il posto lasciato libero dallo scaricato Sam Lowes, che concluderà il suo rapporto con il team di Noale con un anno di anticipo. Redding, il prossimo anno, farà coppia con Aleix Espargaro, che sta difendendo bene i colori della casa italiana.

Pilota dall'indiscusso talento in condizioni di bagnato, Redding ha raccolto i suoi migliori risultati proprio in condizioni di pioggia o di pista bagnata, infatti i suoi risultati migliori sono due terzi posti a Misano, nel 2015, e ad Assen, nel 2016. Proprio con l'Aprilia, Redding, aveva fatto il suo esordio, nel 2008, dove aveva centrato anche il primo successo, in Gran Bretagna. Passato in 250/Moto2 nel 2010, Redding ha raccolto 3 vittorie ed 11 podi, prima di passare nella classe regina, con la Pramac nel 2014.

Felice per l'accordo, Romano Albesiano ha commentato l'arrivo di Redding con entusiasmo: "Scott è un pilota che, nonostante la sua giovane età, ha un’esperienza importante in MotoGP. Siamo contenti che entri a far parte del nostro progetto, crediamo che il suo talento e la continua crescita della RS-GP potranno permettere al team e a lui di raggiungere risultati importanti. La nostra moto è cresciuta costantemente gara dopo gara, l’obiettivo di lottare stabilmente nei dieci è ampiamente raggiunto. E mentre sono in arrivo ulteriori step di sviluppo tecnico già in questo campionato, con l’accordo con Scott ci prepariamo alla stagione che verrà".

Il prossimo anno, Aprilia avrà una coppia di giovani talentuosi con Redding e Espargaro, che aiuterà il britannico nelle prime gare a prendere il giusto feeling con la RS-Gp: "Aprilia sarà al via con una coppia di piloti di indubbio valore e interessante prospettiva. Aleix si sta dimostrando sempre di più un pilota di grande qualità, una certezza. Col contributo di Scott ci aspettiamo che il lavoro di squadra avvicini ancora di più Aprilia verso i vertici del campionato, nelle posizioni che un brand così glorioso merita di occupare".

Infine, l'arrivo di Redding, sancisce definitivamente l'addio di Sam Lowes, che al momento sembra senza sella. Il contratto di Lowes, in realtà, prevedeva un altro anno, ma, come annunciato dal manager stesso del centauro britannico, verrà interrotto a fine stagione. Albesiano, comunque, ringrazia: "Salutiamo Sam Lowes, ringraziandolo sinceramente dell’impegno dimostrato in questa sua stagione di esordio in MotoGP e del contributo dato alla crescita del team. E’ un pilota che riuscirà indubbiamente a esprimere il suo talento ma ora dobbiamo effettuare scelte che ci permettano di rispettare i nostri impegni verso il Gruppo Piaggio e i nostri tifosi. Continueremo a lavorare insieme con l’impegno che ci abbiamo sempre messo, per permettergli un bel finale di stagione e auguriamo a Sam il meglio per il prosieguo della sua carriera".