MotoGP - Folger: "Persi punti utili. Il telaio non va"

Dopo l'ottima prestazione nel gran premio di Germania e la top ten in Repubblica Ceca, l'Austria per Jonas Folger ha rappresentato un deciso passo indietro, soprattutto se raffrontiamo il suo week-end a quello di Zarco, suo compagno di box.

Per il tedesco il giorno del suo compleanno, domenica, non è certo da ricordare visto che la sua gara è terminata con un ritiro a causa di un problema tecnico, dopo un turno di qualifiche negativo concluso al tredicesimo posto. Il brutto week-end dello Spielberg ha fatto allontanare Folger dal suo compagno di squadra nella classifica del mondiale, ed ora il titolo di rookie dell'anno sembra essere troppo lontanto.

"Devo ammettere che è stato un fine settimana veramente complicato, fatto di alti e bassi. Abbiamo provato un nuovo telaio ma non mi ha dato delle buonissime sensazioni", ha dichiarato il giovane pilota del team Tech 3 di Hervé Poncharal al portale ufficiale della MotoGP. Nonostante il nuovo telaio non funzionasse al meglio, come del resto non ha fatto nemmeno sulle due Yamaha ufficiali, il ventiquattrenne tedesco era pronto a fare una grande rimonta nella gara austriaca: "Mi sentivo bene per la gara ed ero pronto ad una rimonta ma è arrivato questo problema tecnico e mi sono dovuto ritirare. Un vero peccato, sono certo che avrei potuto fare una grande corsa e conquistare punti utili per il campionato. Ora dobbiamo recuperare", termina Folger.