MotoGP, Michelin svela le gomme: preoccupazione per vento e pioggia

La MotoGP riprende dopo due settimane di sosta e lo farà da Silverstone, il circuito più lungo del Mondiale con le sue 18 curve ed anche uno dei più veloci. Le gomme saranno quindi una chiave di questo Gran Premio anche e soprattutto a causa delle particolari condizioni meteo che la terra d'Albione offre.

Michelin, innanzitutto, ha deciso di portare gomme soft, medium ed hard. Tutti gli pneumatici posteriori saranno asimettrici, ma per il circuito britannico la casa francese ha deciso che anche l'anteriore più morbida avrà la spalla destra più dura rispetto alla sinistra per far fronte alle 10 curve a destra e le 8 a sinistra. Ovviamente, la casa francese porterà in Gran Bretagna anche le gomme rain, visto che le precipitazioni sono una costante del Gran Premio di Silverstone, ma a differenza di quelle da asciutto le gomme da bagnato saranno simmetriche. Le mescole delle rain che i piloti avranno a disposizione saranno sia soft che extrasoft.

"Silverstone è uno dei circuiti più veloci del calendario e anche uno di quelli sul quale i piloti possono sfruttare al massimo la potenza del motore. Ovviamente - dice Pietro Taramasso responsabile della divisione due ruote di Michelin - questo mette a dura prova le gomme e, sommato alle difficili curve dieci e otto, il tracciato risulta molto tecnico. È anche una pista molto aperta, con ridotti dislivelli e un ruolo chiave lo potrà giocare il vento, fattore determinate per raffreddare la temperatura dell’asfalto. Da tenere sicuramente in considerazione è anche la nota variabilità climatica inglese. Come fornitore unico dobbiamo rendere le scuderie in grado di fronteggiare tutte le situazioni pensando che può anche fare molto caldo a Silverstone in questo periodo della stagione. I nostri pneumatici sono perfettamente adatti al disegno di questa pista. Non vediamo l’ora di metterci alla prova".